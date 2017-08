30 años de un clásico pop con perfil ecológico

Nos encontramos con los australianos Midnight Oil, una banda que tuvo su obra cumbre en 1987, en el disco: "Diesel and Dust", volvemos hacia aquel sonido porque fue editada un 02 de agosto y cumplió 30 años.

oil 1





Midnight Oil abogaba por los derechos de los aborígenes de Australia. Y fue siempre un grupo crítico a las leyes blancas, así generó un total impulso a las minorías, poniendo en primer plano temas como la posesión de las tierras y el colonialismo, ellos preferían actuar ante 300 aborígenes que ante 30 mil personas en New York, y fue tal el compromiso del pelado cantante Peter Garrett , que decidió dejar la banda el 2 de diciembre de 2002 para dedicarse a su carrera política, llegando a ser Ministro de Ambiente, Cultura y Artes de Australia, pero en lo que nos toca aquí, te recordamos que un 02 de agosto del 87, editaban el disco más exitoso de su carrera Diesel and Dust, y con este trabajo lograron reafirmar compromiso y éxito , claro, los ayudó el hit mundial : "Beds Are Burning", una composición centrada en Uluru (la gran roca sagrada también conocida como Ayers Rock), y enfocada en subrayar que el tiempo de devolver dichas tierras a los nativos había llegado. En tanto "The Dead Heart", otro de los sencillos del álbum, había sido grabado originalmente en 1986 para formar parte de un documental sobre las tribus australianas. Midnight Oil fue activismo puro en el tope de la popularidad pop, y no sólo lo propagó en Australia, sino que lo hizo en Europa y Estados Unidos y obvio sonaron mucho aquí en Latinoamérica, porque si bien los conocimos bailando sus éxitos, al poco tiempo nos dimos cuenta que eran algo más que diversión, y que tenían mucho de defensa del medio ambiente y de los oprimidos.





oil 2







Midnight_Oil-Diesel_And_Dust_(1987)-Trasera.jpg



