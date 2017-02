Wikipedia prohibió el uso del Daily Mail porque es "poco confiable"

De esa manera Patricio Lorente, el argentino que hasta junio pasado se desempeñó como presidente de la Junta Directiva de la Fundación Wikimedia, se refirió a la decisión tomada por el capítulo en inglés de Wikipedia, que excluyó al tabloide fundado a finales del siglo XIX -el segundo diario más leído en el Reino Unido- de entre sus fuentes por considerarlo "generalmente poco confiable".



"Fueron los wikipedidstas los que tomaron la decisión tras una discusión que llevó como dos años", señaló Lorente en diálogo con la agencia Télam, y afirmó que se trata de una "práctica tradicional", ya que "todas las Wikipedias, sobre todo las grandes, tienen este tipo de discusiones sobre qué fuentes se admiten como válidas y cuáles no".



"Lo llamativo es que el Daily Mail es un periódico tradicional, de gran tirada. Pero se encontró que la información que publica es de dudosa calidad, sensacionalista y recoge rumores en lugar de hechos. Y decidieron sacarla de la lista de fuentes válidas", continuó.



Además de los millones de artículos de los que dispone, en Wikipedia "hay espacios de discusión en los que se debate todo el tiempo, y algunas cosas terminan siendo votadas, como fue este caso", afirmó Lorente, y señaló que si bien fue una decisión terminante decidida por consenso, "no hubo una entidad formal que se haya reunido para decidirlo".





En el mismo sentido, la actual presidenta de la Fundación Wikimedia, Katherine Maher, subrayó a The Guardian que la organización "no establece la política editorial y todo el mundo sabe y acepta eso. Esta es una comunidad con una fundación, no una fundación con una comunidad".



La decisión fue tomada la semana pasada y de los 90 editores que participaron del debate, 58 impulsaron la prohibición.



Aquellos que se oponían señalaron que también aparecen artículos inexactos en otras publicaciones respetadas, que el Daily Mail a veces era confiable y que la propuesta de prohibir al diario nación de una aversión hacia el mismo.



Un editor británico citado por el diario The Guardian escribió que "el consenso ha determinado que el Daily Mail (incluyendo su versión online dailymail.co.ik) es generalmente poco confiable, especialmente cuando existe otra fuente más confiable. Como resultado, el Daily Mail no debe ser utilizado para determinar notabilidad ni debe ser utilizado como fuente en los artículos. Debe colocarse en su lugar un filtro para advertir a los editores que intentan usar el Daily Mail como referencia".





Los editores además deberán revisar los cerca de 12.000 links que la enciclopedia de Internet tiene hacia el periódico y reemplazarlos por fuentes alternativas, siempre que sea posible.



Según The Guardian, la comunidad de habla inglesa de Wikipedia tiene 30 millones de cuentas registradas, de las cuales más de 130.000 han editado algún artículo en el último mes, lo que la volvió "enormemente influyente".



Pero no es la única que tiene fuentes prohibidas.



"La Wikipedia en español también tiene una lista de sitios de baja calidad que no pueden ser usados como fuentes. Pero ahí no vas a encontrar diarios de tirada nacional", sostuvo Lorente.



"Lo que está muy vigente y sobre lo que se hace mucho énfasis en los últimos años, antes de que surgiera la idea de la 'posverdad', es que toda la información de Wikipedia debe estar referenciada en una fuente externa que cumpla ciertos estándares de calidad (fuentes académicas o de medios de prensa formales). Esto es en la teoría, no lo cumplen todos los artículos", explicó, y precisó: "De lo que se trata es que la información de Wikipedia esté basada en hechos".