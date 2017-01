Violó al novio de su hija de 13 años

Una mujer de Delaware, EEUU, llamada Elaine Goodman, de 46 años, violó al novio de 13 años de su hija después de que el niño se escapara de su casa para encontrarse con ella. Ante el juez ha dicho que está "realmente dolida" por lo que ha hecho después de declararse culpable. Ha sido condenada a dos años de libertad condicional y será registrada como delincuente sexual.



Según su abogado, James Liguor, su cliente siente mucho "el dolor que ha causado a mucha gente".



Goodman fue detenida y acusada de cuatro cargos de violación después de que la policía recibiera un informe en el que se decía que la mujer había tenido sexo con un menor. Además, la mujer intercambió mensajes de texto con un amigo diciendo que el niño era "tan mono" y tenía un "bonito cuerpo".



El muchacho se había escapado de su casa temprano por la mañana el 15 de marzo de 2015, para reunirse con Goodman alrededor de la 01:00 am hasta las 04:30 am donde realizaron actos íntimos dentro del coche de la mujer.



El chico declaró al Children's Advocacy Center que Goodman le besó y se desvistió antes de tener relaciones sexuales, informa New York Daily News.



La Policía encontró evidencias de ADN de Goodman en el vehículo, la ropa y el móvil que usó para comunicarse con el chico.



Goodman lloró en el juicio, reconociendo que sus acciones "herían a la gente", que era "terrible". "Sé que perdón es solo una palabra, pero realmente lo siento", dijo.



La vice-fiscal general Denise Weeks-Tappan acusó a la madre de pensar en sí misma sin considerar el bienestar del niño. "El crimen ha afectado a la víctima de muchas maneras", dijo Weeks-Tappan. "Está herido, avergonzado y está afectando a su escolaridad" .