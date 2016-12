Una muñeca inflable provocó un escándalo en el gobierno chileno

Una muñeca inflable que de regalo recibió el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes del gremio de exportadores en la cena navideña del martes por la noche generó indignación en Chile, y hasta la presidenta Michelle Bachelet tildó el hecho como intolerable.



La muñeca desnuda de la Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios (Asexma) –todos los años regala obsequios singulares a ministros– llevaba un cartelito en la boca con el mensaje: "Para estimular la economía".



La mandataria chilena, máxima responsable de ONU-Mujer antes de regresar a la Presidencia de Chile, escribió en su cuenta de Twitter ayer que "lo ocurrido en la cena de Asexma no se puede tolerar".



"La lucha por el respeto a la mujer ha sido un principio esencial en mis dos gobiernos", aseguró la presidenta.



El ministro Céspedes, que recibió el regalo de los empresarios con amplia sonrisa, pidió disculpas. "Me pilló de sorpresa y mi reacción no fue la adecuada", dijo a la prensa.



El presidente de Asexma, Roberto Fantuzzi, también en su cuenta de Twitter hizo acto de contrición: "Tengo esposa, hijas y nietas, jamás la intención generar violencia contra la mujer".



En un país que pretende sacudirse el machismo profundamente arraigado en la cultura popular, la broma de mal gusto generó indignación.



El Movimiento por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) calificó de "sexista y misógino el "denigrante espectáculo con una muñeca inflable".



"Asexma obsequió al ministro una muñeca, porque a su juicio la economía es como las mujeres y hay que estimularlas", dice el movimiento, indignado por la "sonrisa de oreja a oreja del ministro al aceptar el obsequio".



Al igual que en otros países de Latinoamérica, en Chile se han registrado varias manifestaciones en los últimos meses para protestar contra la violencia machista.



Según organizaciones de mujeres y feministas, medio centenar de mujeres han sido asesinadas y más de un centenar han sufrido ataques graves en lo que va de año. El más impactante fue el de Nabila Riffo, de 28 años, que perdió los ojos tras ser brutalmente agredida supuestamente por su ex pareja.



Al mismo tiempo que se celebraba la cena anual de los empresarios chilenos, en el centro cultural GAM se representó la obra teatral Melina" en memoria de una joven argentina asesinada en 2014, para denunciar la violencia machista, un espectáculo auspiciado por la Unión Europea dentro de la iniciativa los 16 Días de Activismo para Erradicar la Violencia contra las Mujeres.