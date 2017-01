Una joven bloguera muere de cáncer e inspira en las redes

Una joven británica, Hannah Lyson, de 20 años, de Burscough, West Lancashire, inspiró a miles de personas escribiendo sobre su cáncer de intestino en su blog. Pero Hannah murió justo antes de recibir el premio 'Héroe entre héroes'.



A Hannah le diagnosticaron el cáncer agresivo en mayo y, desde entonces, contaba su lucha en su blog, 'Hannah's Bowel Cancer Journey'. Aquí compartía sus experiencias con otras personas que sufrían de cáncer y les hacía saber que no estaban solos, informa Mirror.co.uk.



Un mensaje en su página de Facebook informaba hoy de que Hannah había fallecido.



"Con gran tristeza estoy escribiendo este mensaje. Nuestra valiente y hermosa Hannah perdió ayer su lucha contra el cáncer. Murió pacíficamente en casa con su familia. Hannah luchó tanto para recuperarse pero no pudo ser".



"Todos estamos muy orgullosos de ella y vamos a continuar su trabajo para aumentar la conciencia de que su nunca eres demasiado joven. Gracias a todos los que han seguido el viaje de Hannah y la han apoyado en su lucha", señala.



En un reciente post, Hannah había advertido a sus seguidores que estaba "perdiendo la pelea" después de que los médicos decidieran que ya no recibiría quimioterapia.



Hannah murió días antes de recibir un premio que se otorga a aquellos que "siguen adelante y van más allá para hacer de nuestras comunidades un lugar mejor".