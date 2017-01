Un panda rojo se extravió en el Zoológico de Virginia

Las autoridades del Zoológico de Virginia buscan desde hace días a un panda rojo y el viernes ampliaron la zona de rastreo pese a que creen que el animal posiblemente no ha salido siquiera del zoo en Norfolk.



El policía de Newport News, Tommy Blyth, informó al sitio de noticias The Virginian-Pilot (http://bit.ly/2jbIECD) el jueves que los perros rastreadores no han dado con pistas de que el panda, llamado Sunny, haya salido de los terrenos del zoológico.



Ashley Mars, responsable de promoción del centro animal, informó que los perros de búsqueda se están enfocando en la exhibición "Asia - El Recorrido del Tigre". Unas 80 personas buscaron en el área alrededor del zoo antes de que trajeran a los perros.



El zoológico también recibió unas 20 llamadas telefónicas por posibles avistamientos pero todos resultaron ser mapaches.



El panda rojo de 19 meses fue visto por última vez el lunes en la tarde y el martes fue reportado desaparecido.