Un nene de 2 años levantó un mueble para salvar a su gemelo

Un bebé rescató a su hermanido

Brock y Bowdy Shoff, dos niños gemelos estaban jugando en su dormitorio con la cómoda. Y en un abrir y cerrar de ojos se les cae encima. Entonces, Bowdy, visiblemente asustado, empieza a ver de qué manera puede ayudar a su hermano, quien no para de llorar bajo el mueble. Mueve la cómoda y libera a su hermano.Según su madre, al principio la familia no quería publicar las imágenes, pero entendieron que este video podría ser ideal para mostrar al mundo los peligros de este tipo de muebles cuando no están debidamente fijados a la pared.