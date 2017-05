Un magnate australiano donó 300 millones de dólares

El magnate de la minería de hierro Andrew Forrest donará 400 millones de dólares australianos (300 millones de dólares) a obras benéficas. La donación, anunciada el lunes, se describió como un nuevo récord en la filantropía australiana.



Forrest, presidente de 55 años del Fortescue Metal Group, y su esposa, Nicola, anunciaron que el dinero se dedicará a investigación contra el cáncer, investigación en universidades australianas, apoyo a personas desfavorecidas como aborígenes, y a combatir la esclavitud en todo el mundo.



El primer ministro, Malcolm Turnbull, describió las donaciones como "el mayor obsequio filantrópico en nuestra historia y la mayor donación de australianos en vida".



"Cambiará las cosas en la comunidad filantrópica de Australia y cambiará las vidas de miles de personas, aquí en Australia y en todo el mundo", dijo Turnbull en una ceremonia en el Parlamento.



Forrest, que según estimaciones de este año de la revista Forbes tiene una fortuna de 4.300 millones de dólares, dijo que las donaciones se harán "inmediatamente y a lo largo de varios meses".



"He sido muy afortunado, junto con mi esposa Nicola, de haber podido acumular capital y en cuando pudimos empezar a donarlo", dijo Forrest.



"Antes teníamos un modelo ligeramente insostenible en el que pedíamos dinero para donarlo, y por fortuna ahora ya no tenemos que hacer eso gracias a la fortaleza del sector del hierro", señaló.



Forrest y su esposa fueron los primeros australianos a sumarse a "The Giving Pledge", un movimiento fundado por el cofundador de Microsoft Corp. Bill Gates y el inversionista Warren Buffett, jefe de Berkshire Hathaway Inc. El programa pide a multimillonarios que se comprometan a donar la mayor parte de su fortuna a obras benéficas.