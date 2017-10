Un economista de EE.UU. ganó el Nobel por los efectos de la psicología en la economía

El economista estadounidense Richard Thaler obtuvo este lunes el Premio Nobel de Economía por su labor sobre las consecuencias de los mecanismos psicológicos y sociales en la economía.



Thaler mostró cómo ciertas características humanas como "la racionalidad limitada, las preferencias sociales y la falta de autocontrol" afectan "las decisiones individuales y las orientaciones de los mercados", explicó el secretario general de la Academia Real de las Ciencias de Suecia, que concede el premio.



El nuevo premio Nobel, de 72 años de edad, es profesor de Economía en la Universidad de Chicago (EE.UU.).





Entre los méritos más destacados de Thaler se encuentra el desarrollo de la teoría de la contabilidad mental, que explica cómo simplifica la gente sus decisiones financieras.Thaler es conocido por su trabajo en el campo del comportamiento financiero y económico. Es autor de varios libros, entre ellos 'Quasi-rational Economics' y 'The Curse of the Winners: Paradoxes and Anomalies of Economic Life'.