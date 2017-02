Trump prometió "fronteras fuertes" y arremetió otra vez contra la prensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió hoy "fronteras fuertes" y arremetió otra vez contra la prensa, a la que acusó de divulgar "noticias falsas" y ser "parte del sistema corrupto".

"Vamos a tener fronteras fuertes otra vez", dijo Trump en Florida, adonde viajó para dar un discurso de estilo electoral ante 9.000 personas, en un hangar del aeropuerto de Orlando-Melbourne, casi un mes después de llegar a la Casa Blanca.



"La vida es hacer campaña", dijo Trump a los periodistas que lo acompañaban antes de desembarcar del Air Force One.



Trump habló en Florida de los "progresos" conseguidos por su administración en su primer mes de gobierno y sus planes para el país.



El presidente republicano aseguró que su gobierno cree en dos reglas simples: comprar productos estadounidenses y emplear a estadounidenses.



El mandatario se mostró contento de poder hablar directamente al pueblo "sin el filtro" de los medios, a los que volvió a acusar de publicar "noticias falsas", "sin fuentes" y de "mentir" a la gente.



Según Trump, los medios se han convertido en "gran parte del problema, parte del sistema corrupto"; "ellos tienen su propia agenda. Y su agenda no es vuestra agenda", dijo Trump a sus seguidores.

El presidente aterrizó en el aeropuerto y bajó las escaleras del Air Force One junto a la primera dama, Melania, para dirigirse directamente al hangar, donde lo esperaban sus seguidores.



El mandatario anunció que "en un par de semanas" presentarán una plan alternativo para reemplazar a ObamaCare, la reforma sanitaria del ex presidente Barack Obama, que Trump considera "un desastre", informó DPA.



También prometió que expulsará de Estados Unidos a los inmigrantes criminales, a los pandilleros y a los traficantes de droga y que no permitirá que entren los "terroristas radicales islámicos" en el país.

"Vamos a tener fronteras fuertes otra vez", exclamó el presidente estadounidense.



Asimismo, anunció que la construcción del muro en la frontera con México para impedir la inmigración ilegal "comenzará muy pronto".



Como candidato presidencial, Trump prometió que México iba a pagar el muro, pero al llegar a la Casa Blanca dijo que Estados Unidos adelantaría el dinero y el país azteca lo reembolsará después.

El Gobierno de México ha dejado claro que no pagará por el muro.



"Vamos a hacer que Estados Unidos sea un país fuerte otra vez, vamos a hacer que Estados Unidos sea un país orgulloso otra vez, vamos a hacer que Estados Unidos sea un país grande otra vez, más grande que lo ha sido nunca antes", dijo Trump al finalizar su discurso en Florida, estado al que considera su segundo hogar, donde tiene fuertes inversiones.