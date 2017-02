Trump no se rinde y va por otro decreto de migración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes a periodistas a bordo del avión Air Force One que no descarta la firma de un nuevo decreto sobre migración, ante el bloqueo judicial a una medida sobre el tema que firmó hace dos semanas.



"La parte más lamentable es que hay un plazo legal, pero ganaremos esta batalla. Tenemos muchas opciones, incluyendo simplemente firmar un nueva orden" ejecutiva, explicó el mandatario.



Consultado sobre si planea decretar una nueva orden, Trump dijo que "muy bien podría ser". "Necesitamos actuar con rapidez por razones de seguridad, de forma que muy bien podría hacerse", apuntó.



En la noche del jueves, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito (basada en San Francisco, California) mantuvo la suspensión sobre el decreto presidencial que hace una semana había provocado conmoción en el país al vetar el ingreso de refugiados e inmigrantes de siete países de mayoría musulmana.



En este sentido, Trump dijo que su equipo aguardará hasta la próxima semana para dar su próximo paso. "Tal vez el lunes o el martes", comentó.



Fortalecer la seguridad



En cualquier escenario, dijo, el país se dedicará a los "chequeos extremados" para inmigrantes y refugiados de los siete países incluidos en su polémico decreto.



"Vamos a fortalecer la seguridad. Vamos a permitir la entrada de gente a nuestro país que venga por buenas razones", comentó.



El polémico decreto migratorio de Trump, que contemplaba una prohibición de 120 días al ingreso al país de cualquier refugiado (prohibición indefinida si era de Siria), entró en vigencia el 27 de enero y el 3 de febrero fue suspendido por el juez James Robart en respuesta a un recurso de amparo del fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson.



El decreto por lo pronto no tiene vigencia y cualquier ciudadano de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, cuya entrada estaba prohibida por 90 días, podrá ingresar al país si tiene una visa válida.



Análisis de opciones



En tanto, en Washington, la Casa Blanca buscaba definir un rumbo para salvar el decreto bloqueado por la justicia o diseñar uno nuevo.



El jefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, dijo a la prensa que la presidencia estaba "repasando todas nuestras opciones en el sistema judicial", dejando así abierta la posibilidad de llevar el caso hasta la Suprema Corte.



En la mañana, durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, Trump había dicho no tener "ninguna duda" de que su decreto terminaría por ser validado por la justicia.



"Continuaremos con el proceso en las cortes, y no tengo dudas de que ganaremos en este caso", dijo el presidente estadounidense, añadiendo que su gobierno anunciará "medidas adicionales de seguridad (...) en algún momento de la próxima semana".



De acuerdo con el mandatario, la preocupación generalizada con la seguridad nacional "es una de las razones por las que estoy aquí, los electores sintieron que yo podía proporcionar la mejor seguridad" al país.