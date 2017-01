Trump a la CIA: "Estoy con ustedes 1.000 %"

"Estoy con ustedes, 1.000%", les dijo Donald Trump a los miembros de la CIA durante una rueda de prensa este sábado. "Los amo y los respeto", afirmó el nuevo presidente de los EEUU, de pie delante de la famosa pared de la agencia de Inteligencia en la que están grabadas estrellas que representan agentes caídos en sus funciones.



En su primer acto oficial como mandatario, el neoyorquino aseguró que "no hay nadie que tenga sentimientos más fuertes sobre la comunidad de inteligencia y la CIA que Donald Trump. No lo hay".



Como ya hizo durante su campaña electoral, Trump volvió a atacar a los medios de comunicación, y afirmó que los periodistas que escriben sobre él "son algunas de las personas más deshonestas que existen en la tierra".



"La prensa hizo parecer que yo tengo un problema con la comunidad de Inteligencia. Y solo quiero que sepan que es exactamente lo opuesto, ustedes son la primera visita que hago", declaró.



Trump ofreció su total apoyo a los servicios de inteligencia del país y afirmó que hay que "deshacerse" del Estado Islámico (ISIS). "Debe ser eliminado, no queda otra opción", dijo.