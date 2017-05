Theresa May ha informado que el autor del ataque suicida de Manchester ha sido identificado. "La policía cree que el atentado fue perpetrado por un solo hombre, aunque tenemos que asegurarnos de que actuó en solitario", añadió la 'premier', a la salida del gabinete de emergencia Cobra en Downing Street.

May advirtió que la identidad del terrorista no puede ser aún ser revelada para no comprometer la investigación. La 'premier' confirmó sin embargo que el autor portaba un explosivo "improvisado" y que "calculó fríamente" el momento en que podía causar víctimas masivas, a la salida del concierto se Ariana Grande.

"Todos los actos terroristas son terribles, pero este destaca sobre todo por su cobardía", declaró May, en el momento de recordar que hay varios niños entre los 22 muertos y 59 heridos causados por el atentado. La 'premier' viajará a Manchester esta misma tarde para reunirse con los responsables locales y los servicios de emergencia.

La explosión ocurrió justo cuando Ariana Grande había dado por concluido el concierto. Mucha gente se encontraba saliendo del recinto en ese momento y decenas de padres esperaban a sus hijos en las inmediaciones.

Pese a que numerosos testigos hablaron de dos explosiones, la policía no ha confirmado de momento ese extremo. Los artificieros llegaron sin embargo al Manchester Arena al cabo de algo más de una hora y se produjo una detonación controlada.

De momento, ningún grupo ha reivindicado el atentado, aunque varios vídeos de simpatizantes del Estado Islámico (IS) han aprovechado el atentado para asegurar que el "ataque no es más que el principio" y que se trara de una vengana por "las bombas británicas sobre los niños de Mosul y Raqua".

Manchester ha sido una de las ciudades con más presencia del yihadismo islámico. En el 2015 fue condenado a 30 años de cárcel el paquistaní Abid Naseer, acusado de tramar un atentado con explosivos en el centro comercial de Arndale durante las vacaciones de Semana Santa. En junio de 1996, Manchester tembló por la explosión de un camión cargado de explosivos que causó 212 heridos, en uno de los atentados más espectaculares del IRA.