Tensión en la cumbre del Mercosur con la canciller venezolana: no pudo ingresar y forcejeó con la policía

La reunión de cancilleres del Mercosur que encabezó Susana Malcorra en el Palacio San Martín se desarrolló hoy en un clima de tensión por la presencia de la representante de Venezuela, Delcy Rodríguez, que intentó ingresar al encuentro sin invitación y protagonizó un forcejeo con la Policía.



En la XI Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común, la Argentina asumió la presidencia pro témpore del bloque regional y anunció que este jueves en Montevideo, Uruguay, se pondrá en marcha el protocolo de resolución de conflictos del bloque, a fin de intentar resolver la situación de Venezuela, que actualmente está suspendida del Mercosur.



"Se dio una situación compleja. Yo hubiera preferido que no ocurriera, generó tensión", explicó Malcorra al referirse al ingreso de Rodríguez al Palacio San Martín, donde en principio la Policía le negó el paso y se desató un tumulto, pero luego se le permitió ingresar al Palacio, aunque no tuvo contacto con los otros cancilleres.



Previo al cruce con los efectivos policiales, la representante del Gobierno de Nicolás Maduro fue recibida por Malcorra por más de una hora en el edificio de Cancillería -ubicado frente al Palacio San Martín-, donde la argentina le transmitió que no estaba invitada y que no podía participar de la reunión del Mercosur.



"La canciller de Venezuela planteó la postura de su país, que rechaza los elementos de la suspensión. Hemos aceptado que tienen una óptica distinta y buscaremos resolver la controversia", señaló la ministra de Relaciones Exteriores en conferencia de prensa.



Según aclaró Malcorra, le había enviado una nota a Rodríguez para explicitarle "que no había invitación" para que asistiera a la cumbre de cancilleres, pero que podrían mantener "una relación bilateral".



"Fue una reunión larga, en la que ambas partes expresamos nuestros puntos de vista, sin tener una posición de encuentro. Llegó un punto en que entramos en una discusión circular y como no íbamos a llegar a ningún lado le dije que tenía que irme a la reunión de cancilleres", señaló la funcionaria nacional, que confirmó que de ese encuentro con Rodríguez también participó el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Nova.



Sobre los incidentes en la puerta del Palacio San Martín, Malcorra expresó: "Ella quería de cualquier forma venir a la reunión e hizo lo que es de público conocimiento".



"Todo esto llama al morbo de todo el mundo. Si quieren hablar del morbo, hablemos del morbo", ironizó Malcorra antes de referirse a los momentos de tensión, al ser consultada sobre los detalles del contacto con su par venezolana.



En la puerta del Palacio San Martín, ubicado en Esmeralda al 1200, Delcy Rodríguez denunció "intolerancia política e ideológica" de parte de los integrantes del Mercosur y en declaraciones a la prensa advirtió que "se ha roto el respeto en las naciones sudamericanas".



Tras ingresar al edificio, la venezolana, que estuvo acompañada en todo momento por el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, se ubicó en una sala vacía, desde la que publicó una fotografía en su cuenta de Twitter: "Ya estamos en la reunión de Mercosur esperando por los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay", indicó.



"A pesar de que estos presidentes insisten en que Venezuela no participe. Bueno, nos meteremos por la ventana, porque vinimos aquí a defender los derechos de Venezuela y a defender y hacer valer también los derechos del Mercosur", destacó el jefa de la diplomacia venezolana.



Para ese momento, Malcorra y sus pares de Paraguay, Eladio Loizaga, de Brasil, José Serra, y de Uruguay, Nin Nova, ya habían finalizado el encuentro y habían pasado a un "almuerzo de trabajo" en Cancillería.



Los representantes de los cuatros países acordaron trabajar en "reforzar el libre comercio" dentro del bloque, para lo que se intentarán quitar las trabas existentes en las legislaciones de cada estado. Sobre el tema central del encuentro extraordinario, que era la suspensión de Venezuela, decidieron abrir este jueves la instancia de resolución de conflictos que está establecida en el Protocolo de Olivos, donde se estudiarán los incumplimientos del país de Maduro a los estatutos del Mercosur, que -según Malcorra- son "más de 200".



"Es una oportunidad de encontrar una solución y de que Venezuela cumpla con los acuerdos", sostuvo la canciller, que advirtió que "no se puede ser parte de un organismo para tener los privilegios, pero no cumplir con las obligaciones".



Argentina asumió la presidencia pro témpore del bloque por seis meses, en los que se apuntará a concretar el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) y los lazos con Japón, Canadá e India. "Hemos convenido que vamos a armar equipos integrados de negociación. Hasta ahora cada país estaba teniendo su propio equipo. Acordamos integrar equipos y afrontar de manera más coordinada y más consolidada los temas de negociación", agregó Malcorra.