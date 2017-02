Tan tentadora como irreal: la historia detrás de las falsas ofertas de una vida ideal que circula en las redes

Las redes sociales han copado gran parte de nuestras vidas en el último tiempo y, si bien tienen varias ventajas, muchos aún no se dan cuenta que no todo lo que aparece en ellas es de fiar.

En el último tiempo Facebook comenzó a difundir una publicación en la que se dan a conocer las "siete ciudades en donde te pagan por vivir". El artículo nombra y detalla los fantásticos lugares que terminan llevándolo a uno a analizar la propuesta.

Los destinos en cuestión son: Ponga (Asturias), Detroit (Estados Unidos), Ultrecht (Holanda), Alaska, Camden (Canadá), Saskatchewan (Canadá) y Cataratas del Niágara.

Cada uno de ellos ofrece una atractiva oferta económica para quienes quieran migrar. El caso de Asturias, por ejemplo (y siempre citando el mencionado artículo), promete 3000 euros a las parejas que se muden a su pequeño pueblo y 3000 más a quienes tengan un hijo allí.

"Ponga es una de las ciudades más antiguas de Asturias y con la finalidad de rejuvenecer a un pueblo de 850 habitantes, ofrece un pago de 6000 euros a cada pareja que se traslade a vivir y tenga un hijo. Ya por el hecho de trasladarse a vivir a Ponga, cada pareja recibe 3000 euros y 3000 más por cada hijo, el objetivo es que esta pequeña localidad no se extinga", reza la publicación.

Varios se habrán puesto a sacar cuentas. Pero lo cierto es que la información no es certera, o mejor dicho, ya no tiene vigencia.

La curiosidad mató al gato, dicen, pero por las dudas consultamos al Servicio de Atención Ciudadana del Principado de Asturias y obtuvimos una respuesta inmediata. El proyecto existió en 2007, pero con el mismo entusiasmo con el que nació, murió.

"En el último año se está difundiendo esta noticia que se corresponde con una iniciativa del año 2007 y que constituyó un fracaso en su día puesto que de 62 candidatos interesados en fijar aquí su residencia se establecieron sólo cuatro o cinco familias, ya que la inexistencia de oportunidades laborales y la localización del concejo, en una zona muy alejada de las principales infraestructuras, fueron algunos de los principales motivos por los que no consiguió el asentamiento de nuevos vecinos", nos respondieron.

"Quizás el proyecto hubiera podido ser interesante para alguien con poder adquisitivo que pudiera abrir un negocio, pero en Ponga no es fácil ganarse la vida sin tener una empresa porque no hay oportunidades laborales. Todo el que quiso dedicarse a otra cosa que no fuese al ganado o al campo, desistió de la idea y tuvo que marcharse", agregaron en un mail explicativo.

"Los solicitantes se dejaron llevar por el reclamo económico, e incluso llegaron a interpretar que tendrían trabajo y casa pero en Ponga la mayoría de las casas que estaban disponibles sufrían un notable deterioro y había que hacer frente a su restauración. Para hacerlo se necesitaba dinero, dinero del que, seguramente, no disponían las personas interesadas en aquel proyecto. Los propios vecinos, habitantes de Ponga de toda la vida llegaron a decir que si a ellos ya les costaba abrirse camino, a los que venían de fuera, más". Clarito.

El plan de repoblación de Ponga quedó en el olvido y, a pesar que quisieron dar por cerrado el tema, el atractivo artículo de las "7 ciudades (...)" volvió a poner al pequeño pueblo en las primeras planas.

Era para pensarlo dos veces, ¿no? Pero esta vez (como tantas otras veces) las redes nos engañaron.





