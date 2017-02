Su apellido es Islam y por eso una empresa de EE.UU. congeló sus donaciones

El ciudadano británico Mamunul Islam, que trabaja como contador en Bedford (Reino Unido), recaudó 400 libras (469 euros) en donaciones de otros británicos mediante la venta de entradas para una proyección de películas a través de la plataforma estadounidense Eventbrite. El hombre reunió este dinero con el objetivo de donárselo a un banco de alimentos de su país.

Sin embargo, según reporta 'The Independent', la web diseñada para ayudar a la gente a organizar y encontrar eventos internacionales congeló ese dinero debido a su apellido. Según señaló Eventbrite, el nombre 'M Islam' aparecía en una lista de restricciones emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y retener los fondos era su "obligación legal".

"Sinceramente, no sé cómo explicarlo con palabras. Solo por mi nombre me tratan de manera diferente", comentó Islam al diario británico y agregó que ese trato "restringía su libertad económica". "Fue un chantaje. Retuvieron el dinero y me pidieron que proporcionara información adicional aunque tenían mis datos", afirmó.

El británico asegura que es la octava vez que organiza eventos con esa empresa, pero que nunca antes tuvo problemas. Luego de que Islam le enviara a la organización estadounidense varias cartas y amenazara con emprender acciones legales, Eventbrite finalmante desbloqueó el dinero.