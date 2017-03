Stephen Hawking viajará al espacio en una nave privada

El profesor de la universidad inglesa de Cambridge fue invitado por el dueño de Virgin Galactic, Richard Brandson. Todavía no está confirmada la fecha.



El científico Stephen Hawking viajará al espacio en una nave de Virgin Galactic, una empresa que tiene entre sus planes llevar pasajeros en vuelos espaciales comerciales, según confirmó el reconocido físico en una entrevista difundida por el diario británico The Independent.



Según informó en diálogo con el programa "Good Morning Britain", fue el propio dueño de Virgin Galactic, Richard Brandson, quien lo invitó.



"Puedo decirte lo que me haría feliz: viajar al espacio. He completado un vuelo en gravedad cero que me ha permitido flotar sin peso. Pero mi máxima ambición es volar al espacio. Pensé que nadie me llevaría, pero Richard Branson me ha ofrecido un asiento en Virgin Galactic y dije 'sí' inmediatamente", afirmó el profesor de la universidad inglesa de Cambridge.



De momento no trascendió cuándo será el viaje, aunque medios británicos especulaban con que podría ser en septiembre.



Virgin Galactic, que obtuvo en agosto pasado una licencia para llevar turistas al espacio -con pasajes que tendrán un valor de 250.000 dólares-, fue retrasando sus planes originales, que preveían completar el primero de estos vuelos en 2009.