Â¡SÃ­ se puede! Se graduÃ³ a los 91 aÃ±os

Una mujer de 91 a帽os se gradu贸 de la universidad tras estudiar durante m谩s de 10 a帽os y recibi贸 su diploma de manos del rey.

La televisora p煤blica Thai PBS dice que Kimlan Jinakul es licenciada en humanidades, especializada en desarrollo familiar y humano, tras recibirse el mi茅rcoles en la Sukhothai Thammathirat Open University, administrada por el gobierno, en las afueras de Bangkok.

"Si no estudiamos, no leemos, no aprendemos, entonces no podremos hablar ni tener sentido", dijo la graduada.

El rey Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, quien asumi贸 el trono el a帽o pasado, le entreg贸 su diploma. Los diplomas en las universidades p煤blicas de Tailandia generalmente son entregados por miembros de la familia real.

"Estoy feliz y honrada de que el rey amablemente ha mostrado una consideraci贸n sin l铆mites", dijo Kimlan, usando una frase que demuestra sumo respeto a la realeza tailandesa.

Para la ceremonia de graduaci贸n, Kimlan viaj贸 con su familia desde su casa en la provincia de Phayao, ubicada a 725 kil贸metros (450 millas) al norte de Bangkok.

"A veces ella se sent铆a d茅bil por su cuerpo", dijo a Thai PBS el hijo de Kimlan, Mongkol Jinakul, sobre su madre. "Pero nosotros, como sus hijos, le tratamos de animar y mam谩 estudi贸 hasta el final y todo sali贸 bien".

Sukhothai Thammathirat Open University, que tiene clases para personas de la tercera edad, tuvo 199 estudiantes mayores de 60 a帽os este a帽o. Ofrece cursos a distancia y para estudiantes que quieren estudiar solo tiempo parcial.

"Para la gente de la tercera edad, nos enfocamos en lo pr谩ctico en vez de lo acad茅mico", dijo el profesor Panumas Kadngaongam, decano interino de la universidad. "As铆, el tema puede ser estudiado y aplicado de inmediato".