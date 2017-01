Según el FBI, los rusos no piratearon la campaña de Trump

Los piratas informáticos rusos que intentaron interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos no intervinieron el equipo de la campaña nacional del presidente electo Donald Trump, indicó este martes el director del FBI, James Comey.



Según Comey, que compareció frente a la comisión de inteligencia del Senado estadounidense, los rusos entraron a las computadoras de campaña de Trump en los ámbitos local y estatal, pero no lo hicieron a nivel nacional.



"No tenemos ningún indicio de que la campaña de Trump haya sido pirateada" a nivel nacional, indicó el director del FBI. No obstante, los rusos accedieron a datos del partido Republicano, pero se trató de cuentas de correo electrónico "que ya no eran utilizadas", explicó el director del FBI.



Las informaciones que recolectaron eran "viejas" y no fueron difundidas por los rusos, indicó Comey. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusan a Vladimir Putin y al gobierno ruso de haber lanzado una campaña para minar el proceso democrático de Estados Unidos y aumentar las posibilidades de victoria del multimillonario republicano Donald Trump.



Las agencias de inteligencia acusan concretamente a los rusos de piratear los correos electrónicos del partido Demócrata y de una de las personas cercanas a Hillary Clinton, así como de haber difundido la información en internet, particularmente en Wikileaks, antes de la elección, perjudicando a la candidata demócrata.



El Kremlin rechaza esa acusaciones. Pero la administración Obama, que entregará el poder a Donald Trump el 20 de enero, sancionó a Rusia expulsando 35 diplomáticos considerados como espías. Trump, quien hace tiempo expresó su escepticismo sobre las acusaciones de los servicios de inteligencia de su país, ahora se abstiene de criticarlas de forma directa.