Se agudiza la caza furtiva de leones en África

Traficantes de animales en un importante parque de África están ofreciendo recompensa por un esqueleto completo de león, lo cual incrementa la preocupación de que cazadores furtivos estén buscando a esta especie vulnerable ante la demanda en algunos países de Asia por huesos de esos felinos salvajes para uso en la medicina tradicional.



El reporte de la Reserva Nacional Niassa de Mozambique se conoce en pleno debate sobre si la exportación legal a China y el sureste asiático de cientos de leones criados en cautiverio en Sudáfrica está alimentando el mercado y posiblemente a que sean cazados ilegalmente leones en estado salvaje para obtener sus osamentas. Los huesos de león son un sustituto relativamente reciente a los huesos de tigres asiáticos, cuyos números han mermado debido a la caza furtiva.



"Se han multiplicado los reportes anecdóticos de leones a los que les quitan partes, junto con cada vez más ejemplos de esqueletos completos de león robados", dijo Paul Funston, director del programa de leones del grupo de conservación Panthera. Él cree que el fenómeno está vinculado a la creciente demanda en China, más que por el ancestral uso de partes de leones en algunas tradiciones culturales africanas.



"Parece comenzar con dientes y garras, que probablemente tienen un valor mayormente ornamental, y pasan a huesos y esqueletos una vez se ha establecido el mercado", dijo Funston.



Los leones enfrentan otras amenazas, como la reducción de sus hábitats ante el avance humano y la caza furtiva de antílopes y otros animales de los que se alimentan. El número de leones africanos en la sabana ha caído por más de 40%, a unos 20.000, en las últimas dos décadas, de acuerdo con estimados.



El parque nacional Niassa tiene al menos una tercera parte de la población de 2.700 leones de Mozambique. Colleen Begg, líder de un proyecto de carnívoros allí, dijo que el uso local de leones no es una preocupación grande aún y que los cazadores furtivos parecen estar apuntando al mercado asiático.



"Hay intermediarios que llegan y ofrecen una motocicleta o 1.500 dólares por un león. Eso comenzó hace unos 18 meses y es una preocupación real, ya que ahora los están matando con venenos y trampas. La mayoría de nuestra información proviene de informantes, pero el año pasado un cazador fue capturado con huesos de león", escribió Begg en un mensaje electrónico a The Associated Press.

