Revelan otra sociedad en un paraíso fiscal de la familia de ex presidente chileno

El ex presidente de Chile y actual candidato presidencial Sebastián Piñera omitió en su declaración patrimonial la posesión de una sociedad en un paraíso fiscal, según revelan los medios chilenos.Se trata de Bancard International Development Inc., creada en 1997 en las Islas Vírgenes Británicas por Sebastián Piñera, la que sería representada por Inversiones Bancard Limitada, la sociedad en que participan sus hijos Cristóbal y Sebastián Piñera Morel, quienes fueron incorporados como socios cuando tenían 13 y 15 años respectivamente"De acuerdo a un documento oficial de esa jurisdicción, la empresa tiene un capital autorizado de casi US$103 millones. Su nombre salió a la luz cuando se descubrió que a través de esa sociedad Piñera tenía acciones de la pesquera peruana Exalmar y que funcionaba como un vehículo de inversión en el exterior", se lee en el reportaje de Ciper (Centro de Investigación e Información Periodística), que reproduce el diario La Tercera.Además, Inversiones Bancard actuaba como director de Bancard International Investment y le entregaba un poder a Sebastián Piñera Echenique para operar en su nombre.El ex presidente fue también director de esta sociedad en las Islas Vírgenes al menos hasta enero de 2009, fecha en que firmó una escritura para sumar como apoderado a su hijo Sebastián. Sería este último quien lo reemplazaría en las siguientes escrituras como director de la misma sociedad, al menos hasta agosto de 2015."No está claro en qué momento Bancard International Development Inc. se sumó al holding de empresas de la familia Piñera, pero las referencias más antiguas encontradas por Ciper en las escrituras revisadas para este reportaje son de 2004. Desde entonces se comportó en Chile casi como un espejo de la otra sociedad domiciliada en las Islas Vírgenes, primero con Sebastián Piñera Echenique como director, y luego con Sebastián Piñera Morel cumpliendo ese rol", consigna el trabajo periodístico.Inversiones Bancard Ltda tendría su origen en una antigua empresa "zombie" y fue utilizada por su padre para eludir el pago de millones de pesos en impuestos."En 2015, Ciper reveló que dos sociedades del grupo habían sido denunciadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por emitir boletas sin respaldo a SQM por un total de $344 millones. Se trata de Vox Populi y Administradora Bancorp, ambas sociedades en las que los cuatro hijos de Piñera tenían participación relevante", se lee en el reportaje.Esta última además suscribió una operación ficticia de forward con el Grupo Penta, la que actualmente es investigada por el Ministerio Público. Sobre este episodio, el abogado de Piñera, Fernando Barros, dijo a El Mercurio: "Administradora Bancorp es parte del conglomerado de empresas y en este caso concreto cuelga del área de empresas de los hijos. Por eso, Sebastián Piñera no ha estado involucrado en su gestión", consigna Ciper.En su declaración de patrimonio como precandidato presidencial, entregada al Servel, Piñera incluyó activos por US$600 millones, lejos de los 2.700 dólares estimados por la revista Forbes. En una entrevista en televisión, el ex mandatario aclaró que esta última consideró el patrimonio familiar, mientras que lo primero se trataba de su patrimonio personal.