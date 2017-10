¿Qué llevó a Paddock a causar la histórica matanza?

La ciudad de Las Vegas ( Estados Unidos ) sigue aún sobrecogida por el tiroteo del domingo que dejó 59 muertos y más de 527 heridos, mientras familiares y amigos sufren el lento proceso de identificación de las víctimas.





las-vegas.jpg Homenaje. Una mujer observa un sitio conmemorativo improvisado en Las Vegas Boulevard para honrar a los muertos en el tiroteo. Foto: AP



Mientras, los investigadores buscaban ayer determinar los motivos que llevaron a un contador público jubilado a cometer la mayor masacre en la historia reciente de Estados Unidos.





Stephen Paddock, de 64 años, disparó desde una habitación del hotel Mandalay Bay contra los miles de asistentes de un festival de música country con armas automáticas y después se quitó la vida.





La policía dijo que Paddock, quien no tenía antecedentes criminales, rompió la ventana de su habitación de hotel –en el piso 32– poco después de las 22 del domingo y abrió fuego con armas automáticas contra las miles de personas que asistían a un concierto de música country al aire libre.





El sheriff Joseph Lombardo describió al atacante como un "psicópata" solitario, que se suicidó antes de que un equipo de asalto (SWAT) entrara a la habitación de hotel donde se hospedaba desde el 28 de setiembre. La policía halló dentro del cuarto 23 armas de fuego, incluidas algunas automáticas, también encontraron otras 19 armas de fuego, varios kilos de explosivos y miles de municiones en su casa en Mesquite, Nevada, a unos 130 kilómetros de Las Vegas. En su auto, en tanto, se halló nitrato de amonio, un fertilizante.





Han pasado varias horas desde que sucedieran los hechos, pero muchos familiares y amigos permanecen a la espera de dar con el paradero de sus seres queridos.





"He ido a la oficina del forense primero. Después he acudido a varios hospitales. El nombre de mi mejor amigo no figura en ningún sitio. Ojalá se le haya perdido el teléfono y por eso no lo hemos localizado aún", dijo con tono resignado, Carlos R., un enfermero de Las Vegas.





La misma situación se repite a las puertas del pabellón sur del centro de convenciones de Las Vegas, donde se ha organizado un centro de reunificación familiar para tratar de localizar a las víctimas. Allí, varias personas salían del lugar desesperadas por no obtener respuestas. Se ha hecho público el nombre de 21 personas, que fallecieron a causa del tiroteo.





El presidente Donald Trump , alineado con la postura de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), contraria a un mayor control de armas, dijo que el tiroteo fue obra de "un hombre demente" y evitó de nuevo hablar del control de las armas de fuego en el país. Describió al atacante como "un hombre enfermo", "un hombre demente", "con un montón de problemas, me imagino", sin mencionar que se encontraron 23 armas de fuego en la habitación del hotel desde donde disparó contra los asistentes al concierto.





La portavoz presidencial, Sarah Sanders, dijo que es "prematuro" hablar de legislación para un mayor control de armas y opinó que ese debate puede tenerse más adelante.





La cadena NBC informó ayer de que Paddock transfirió U$S100.000 la semana pasada a una cuenta en Filipinas, el país de donde es su pareja, Marilou Danley, que regresa a EE.UU. en la jornada de hoy, se informó a través de los investigadores.