¿Problemas matrimoniales? Melania se negó a tomar de la mano a Trump

La primera gira internacional de Donald Trump como presidente no solo estuvo marcada por sus históricos acuerdos con Arabia Saudita, ni por su exposición ante líderes de los países árabes en la que les pidió que acaben con el terrorismo.



Este lunes, el Air Force One llegó a Israel y en el aeropuerto de Tel Aviv, donde fue recibido por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su esposa, se produjo un hecho curioso.



En plena alfombra roja y ante la mirada de toda la comitiva local, Trump intentó tomar de la mano a Melania, quien caminaba a su lado, pero la primera dama la rechazó con un gesto captado por las cámaras, que no dejó de sorprender a los presentes, que estuvieron atentos al detalle, por lo que la pregunta que surgió es qué ocurre entre la pareja presidencial.





Melania distanciada de Trump

El presidente de EE.UU. llegó a Israel en el marco de su primera visita a ese país y a Palestina, entre otras cosas, con la intención de acercar posiciones entre ambas naciones.



Antecedentes cercanos

Durante su paso de dos días por Arabia Saudita, otros gestos de los Trump desataron polémicas, como el pulgar arriba del presidente, en señal de aprobación, que es considerado como "grosero" en el país árabe. Mientras que Melania e Ivanka Trump decidieron no utilizar el velo, algo que también llamó la atención.