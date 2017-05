Predicen la erupción de un peligroso volcán que amenazaría a miles de personas

La erupción de un volcán durmiente ubicado en los Campos Flégreos, no muy lejos de la ciudad de Nápoles, en el sur de Italia, podría estar más cerca de lo que pensamos, advierten los investigadores de la University College de Londres (UCL) en un nuevo estudio realizado junto con el Observatorio Vesubiano de Nápoles.



Este volcán permanece inestable durante los últimos 67 años, con períodos de actividad sísmica de dos años registrados en los años 50, 70 y 80 del siglo XX y pequeños terremotos locales. Un comportamiento similar se manifestó hace más de 500 años, si bien el volcán entró en erupción por última vez en 1538.



Utilizando un modelo del volcán, los investigadores han calculado la posibilidad de que se produzca a nueva erupción en los Campos Flégreos, concluyendo que la inquietud que presenta el volcán desde los años 50 del siglo XX ha tenido un efecto acumulativo,causando un aumento de energía en la corteza, lo que hace al volcán más susceptible de registrar una posible erupción. Anteriormente, los científicos pensaban que esta energía disminuía después de cada período de actividad.



"Al estudiar cómo la tierra se agrieta y se mueve en los Campos Flégreos, creemos que puede ir aproximándose a la fase crítica en la que la inestabilidad ulterior aumentará la posibilidad de una erupción, siendo imprescindible que las autoridades estén preparadas para esto", explicó el Dr. Christopher Kilburn, director del Centro de Investigación de Riesgos de UCL.



Los científicos advierten que una posible erupción podría afectar a 360.000 personas que viven alrededor de la caldera del volcán y la población de Nápoles, de casi un millón de personas. "No sabemos cuándo o si esta inestabilidad a largo plazo conducirá a una erupción, pero los Campos Flégreos siguen esta tendencia que hemos visto cuando poníamos a prueba nuestro modelo en otros volcanes", añadió Kilburn.



El profesor Giuseppe De Natale, exdirector del Observatorio Vesubiano y coautor del estudio, advierte que los resultados de la investigación muestran que la localidad "debe estar preparada para una mayor cantidad de la sismicidad". "Debemos adaptar nuestra preparación ante otra emergencia, independientemente de si conduce a una erupción o no", añade De Natale.