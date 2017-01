Ponen en venta el edificio más alto de Pittsburgh

El edificio más alto de Pittsburgh está a la venta, y el precio podría llegar a las nubes.



La publicación especializada Real Estate Alert fue la primera en informar la venta del U.S. Steel Tower.



Reportó que el edificio de oficinas de forma triangular, podría alcanzar un precio de 350 millones de dólares. El propietario actual, el holding neoyorquino 601W Cos., pagó 250 millones de dólares por el rascacielos de 64 pisos en 2011.



Los propietarios han invertido 60 millones de dólares en mejoras al edificio, que puede jactarse de dos grandes inquilinos: las oficinas del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh (UPMC) y las de la gran siderúrgica U.S. Steel.



UPMC tiene un arriendo de casi 90.000 metros cuadrados hasta 2030 y su logo iluminado en lo más alto del edificio. U.S. Steel arrienda 25.000 metros cuadrados hasta 2028.



Según analistas del sector inmobiliario, el hecho de tener arrendado el 87% del espacio y dos inquilinos importantes puede elevar el precio a 350 millones.