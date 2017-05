Pippa Middleton, la famosa dama de honor sube al altar

Pippa Middleton, que copó portadas con el vestido ceñido que llevó en 2011 en la boda de su hermana Catalina y el príncipe Guillermo de Inglaterra, se casa el sábado tras años de atención de la prensa rosa.



Todas las miradas estarán puestas de nuevo en el vestido de esta inglesa de 33 años que se casará con el financiero James Matthews, en una boda de alto copete en la que los hijos de Guillermo y Catalina tendrán papeles protagonistas.



Se espera también la asistencia del príncipe Enrique, hermano de Guillermo y concuñado de la novia, que podría estar acompañado de su nueva novia, la actriz estadounidense Meghan Markle, entre rumores de compromiso.



Enrique lanzó una severa e inusual advertencia a la prensa en noviembre para que no acosaran a la mujer, que podría acudir a la recepción, donde no habrá prensa, pero no a la boda, abierta a los medios.



El príncipe Jorge, de 3 años, tercero en la línea de sucesión a la corona de Isabel II después de su abuelo Carlos y su padre Guillermo, oficiará de paje de la novia, y su hermana Carlota, de 2 años, será dama de honor.



La boda tendrá lugar en el condado campestre de Berkshire, al oeste de Londres, cerca de la casa familiar de los Middleton.



Un avión Spitfire, el legendario caza británico de la Segunda Guerra Mundial, sobrevolará el lugar, en el que se instalará una gran carpa temporal de cristal y lujosos baños portátiles, con acabados en roble.



Pippa Middleton saltó a la fama en 2011 en la boda de su hermana, vista por una audiencia de 2.000 millones de personas.



Su imagen de dama de honor con un vestido ceñido a las curvas, diseño de Alexander McQueen, fue una de las más populares del enlace. Miles y miles de personas se adhirieron en la red social Facebook a la "Sociedad de admiradores del trasero de Pippa Middleton", que, seis años después, conserva a 200.000 seguidores.



"Es un poco alarmante conseguir el reconocimiento mundial (si esa es la palabra correcta) antes de los 30 años gracias a tu hermana, tu cuñado y tu trasero", escribió en una ocasión.



Una habilidad feroz para trepar

Pippa es la segunda de los tres hermanos Middleton, un año más joven que Kate y cuatro mayor que James, empresario. Nacida el 6 de setiembre de 1983, Pippa pasó su infancia en Ammán, Jordania, donde su padre Michael Middleton trabajaba para British Airways, antes de estudiar en algunas de las mejores escuelas privadas británicas a su regreso al país.



Se graduó en literatura inglesa por la Universidad de Edimburgo y se convirtió en habitual de las fiestas de la alta sociedad de Londres.



Las hermanas Middleton fueron apodadas "las hermanas glicinia", por la planta: "muy decorativas, de aroma maravilloso, y una feroz habilidad para trepar", reveló el Daily Mail.



Piloto de carreras y aristócrata

Pippa Middleton disfrutó de mucha atención tras la boda, en la que salió al balcón del palacio de Buckingham para saludar a la gente, una estampa clásica de los festejos reales.



Empezó a trabajar en el negocio familiar de organización de fiestas y publicó un libro sobre este tema, por el que recibió un generoso avance, y que despertó ciertas burlas por algunas obviedades, como que las carreras de sacos acaban cuando el primero cruza la línea.



Tuvo también una columna en la revista mensual de los supermercados Waitrose, pero poco a poco empezó a perder protagonismo, hasta la boda de este sábado.



Pippa seguía en el circuito social, y se la veía cada año en la tribuna real del torneo de tenis de Wimbledon. En este tiempo tuvo relaciones con el jugador de críquet Alex Loudon y el corredor de bolsa Nico Jackson antes de emparejarse con Matthews. Este antiguo piloto de carreras profesional es heredero del título nobiliario escocés Laird (señor) de Glen Affric.