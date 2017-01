Piden que los turistas que viajan a Chile no tengan contacto con aves por un brote de gripe aviar

Autoridades del El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) pidieron a los turistas que viajen a Chile que eviten el contacto con aves o establecimientos dedicados a la cría, ante el foco de gripe aviar que se registra en el país vecino.



Cora Espinoza, directora del organismo, señaló que "hay que impedir que los turistas traigan aves vivas y ornamentales, que no se acerquen a producciones avícolas, y los que mantengan ese contacto, que no lo hagan con establecimientos argentinos".



La funcionaria indicó que se están tomando los recaudos necesarios por parte del organismo, aunque admitió, en declaraciones al canal TN, que la tarea es ardua por "la gran cantidad de micros, camiones y autos que viajan a Chile".



Además, el foco se concentra en la ciudad de Valparaíso y su área de influencia, uno de los principales puntos de atracción turística del país trasandino. "Se trabajó en folletería y carteles, tratamos de hacer todo lo más acelerado posible", explicó Espinoza al Canal TN.



"Las personas pueden contraerla mediante la materia fecal o por las secreciones de las aves que contaminen la ropa, objetos o vehículos. Por tal motivo resulta fundamental evitar el contacto con aves", sostuvo por otro lado mediante un comunicado.



La funcionaria, por otra parte, dijo que la gripe aviar no se contagia por consumo masivo de carne de ave, ya que pasa por procesos que lo eliminan.



El brote fue detectado en un establecimiento dedicado a la cría de pavos y esta semana autoridades chilenas anunciaron el sacrificio de 350 mil aves.



Mientras especulan que los pavos pudieron ser contagiados por gaviotas, que fueron encontradas muertas varias semanas antes y habrían contraído la misma enfermedad, este fin de semana se tenía previsto concluir estudios para determinar la toxicidad del brote.