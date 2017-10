Otra denuncia involucra ahora a Bob Weinstein, hermano de Harvey

El escándalo de acoso sexual que afecta al productor Harvey Weinstein también salpicó a su hermano y socio, Bob Weinstein, quien fue acusado de acoso por Amanda Segel, productora de la versión televisiva de "La Niebla", según la prensa estadounidense.





En 2016, según Segel, Bob Weinstein estuvo enviándole correos electrónicos -tras una cena que compartieron- invitándole a fiestas y comidas en privado. "'No' debería ser suficiente; cuando dices que no, cualquier persona que te haya invitado a salir debería aceptarlo y pasar página", reveló la productora.





"Bob no paraba de insistir en que sólo quería una amistad, pero no era verdad, quería algo más", relató Segel, mientras que el abogado de Weinstein negó las acusaciones alegando que el productor nunca actuó de manera inapropiada cuando cenaron juntos, según informaron diversos medios estadounidenses.





Mientras tanto la actriz Lena Headey, protagonista de la exitosa serie "Games of Thrones" y de los filmes "300", "Rumores" y "Lo queda del día", le dijo a la revista "Variety" que fue acosada sexualmente por Harvey Weinstein en pleno Festival Internacional de Cine de Venecia.





"La primera vez que vi a Harvey Weinstein fue en el Festival de Cine de Venecia, donde se presentaba la película El secreto de los hermanos Grimm se exhibía en el festival, en cuyo rodaje sufrí un interminable bullying por parte del director Terry Gilliam", contó la actriz.





En un momento dado, Harvey, que era el productor del filme, le preguntó si quería bajar a pasear por los canales de Venecia. "Lo acompañé hasta que se detuvo y me hizo un comentario sugerente, un gesto, al que yo respondí con una risa porque estaba verdaderamente en shock. Recuerdo pensar que era una broma y decirle algo tipo 'venga hombre, sería como besar a mi padre'. Así que nos fuimos a tomar algo con el resto del equipo y nunca más volvieron a llamarme para actuar en una película de Miramax", relata.





"La siguiente vez fue en Los Ángeles. Por alguna razón creía que nunca se atrevería a volver a intentar algo conmigo, no después de haberme reído en su cara y decirle que eso no iba a pasar ni en un millón de años. Pensé que respetaría el límite que le puse y que quizás sólo quería hablar conmigo de trabajo", así que quedaron para desayunar. "Cuando salimos del ascensor, él caminó por detrás de mí con su mano sobre mi espalda sin decir una sola palabra, "me hizo algunas preguntas por mi vida sentimental, pero yo derivé la conversación hacia algo menos personal. Después se fue al lavabo y cuando regresó me dijo 'Subamos a la habitación, quiero pasarte un guión'", cuenta Headey.





"Caminamos hacia el ascensor y de repente algo pasó que puso todo mi cuerpo en alerta. Según subíamos le dije a Harvey que no estaba interesada en otra cosa que en el trabajo, que por favor no pensara que subía con él por otros motivos. 'No va a pasar nada', relato la británica Heady, nacida en la isla caribeña de Bermuda.





Por otra parte, la actriz Jennifer Lawrence reveló en un evento organizado por la revista "Elle" que durante un casting en Hollywood, una productora "me hizo desnudar en un casting junto a otras cinco mujeres que eran mucho mucho mucho más flacas que yo. Estábamos paradas unas al lado de las otras con sólo una cinta tapando nuestras partes privadas".





La ganadora del Oscar por "El lado luminoso de la vida" (2012) también aseguró que, en otra ocasión, le pidieron que perdiera casi siete kilos en dos semanas. En otro episodio, y tras quejarse ante un productor del régimen para adelgazar que le exigían, el ejecutivo le dijo a Lawrence que no entendía "por qué todos pensaban" que estaba gorda cuando, en su opinión, "estaba perfectamente apetecible".