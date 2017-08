Nuevo ataque en La Araucanía dejó 29 camiones todos quemados

Un nuevo ataque incendiario en La Araucanía chilena puso en alerta al gobierno de ese país, luego de que encapuchados quemaran ayer a la madrugada 29 camiones –de un total de 35– en el sector de San José de Mariquina, en la región de Los Ríos, a 790 kilómetros de Santiago de Chile.





La oficina de Comunicaciones de Carabineros de Valdivia detalló que "dos encapuchados provistos con armas de fuego llegaron hasta las inmediaciones de la empresa Sotraser, intimidaron al guardia y procedieron a quemar las máquinas".





El fiscal de Mariquina, Alejandro Ríos, señaló que "según personal que llegó, no hay ningún tipo de rayado ni panfleto. Todavía está el trabajo de extinguir el fuego. Por el momento no existe ninguna hipótesis".





El ministro del Interior, Mario Fernández, y representantes de la policía se juntaron para analizar el atentado, y el viceministro del Interior, Mahmud Aleuy, confirmó que viajará a la región de Los Ríos para constatar en terreno lo sucedido.





"Las instrucciones que nos ha dado la presidenta Bachelet ha sido trasladarse a la región Los Ríos, donde haremos una reunión para evaluar el conjunto de medidas", indicó Aleuy.





Además detalló que se evaluarán las acciones judiciales a seguir. "Es un atentado, y como gobierno nosotros condenamos este tipo de hechos, estamos esperando que el fiscal regional nos dé los datos indiciarios para poder efectivamente establecer qué tipo de ley vamos a aplicar en este caso", sostuvo Aleuy.





El anterior ataque fue hace 10 días, cuando desconocidos, que reivindicaron la causa mapuche, incendiaron 18 camiones en las cercanías de Temuco, a 600 kilómetros al sur de Santiago.





"La inteligencia del gobierno no está actuando como corresponde", fue la crítica que realizó ayer a la tarde en Tele13 Radio el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, tras el atentado incendiario, hecho por el cual el gobierno chileno invocará la Ley Antiterrorista.





Al respecto, Ariztía indicó que "tenemos que ser muy ajustados a la ley, que la ley se cumpla y no solamente la Fiscalía, el Ministerio Público, la policía y una parte muy importante, la inteligencia; no es posible que hace 20 días se queman otros camiones, aparecen en los videos 15 asaltantes y no hay ninguno detenido, entonces, bueno, hay que buscar la forma en que no podemos ir por ese camino, tenemos que ver la manera en que se cumplan las leyes; la inteligencia del gobierno no está actuando como corresponde".





En cuanto a las palabras del fiscal nacional Jorge Abbott, que indicó que son las empresas las que deben resguardar sus recursos, Ariztía señaló que "más que desviar la atención y criticarnos, entre todos tenemos que buscar cómo salir adelante y terminar con estos extremistas".