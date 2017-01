Murió William Peter Blatty, autor de El Exorcista

El autor de "El Exorcista", William Peter Blatty, cuya novela fue un éxito en librerías y adaptada al cine dos años más tarde, murió a los 89 años, anunció el viernes el director de la película.



"William Peter Blatty, querido amigo y hermano que creó El Exorcista murió ayer", tuiteó William Friedkin. El mensaje generó una catarata de comentarios de la comunidad del género de terror.



Blatty escribió varios libros pero marcó los espíritus con la novela de 1971 que cuenta la historia de una niña de 12 años cuyo comportamiento errático lleva a un joven sacerdote a concluir que está poseída por un demonio.



La novela fue destrozada por la crítica pero vendió 13 millones de copias, ocupando el primer puesto de la lista de libros más vendidos de The New York Times durante 17 semanas, y es retrospectivamente considerada una de las mejores novelas de terror de todos los tiempos.



Blatty ganó un Oscar por la adaptación de su libro al cine en 1973, nominada en diez categorías y ganadora de dos, y luego escribió y dirigió "El Exorcista III" en 1990.



El primer film, dirigido por William Friedkin y con la actuación de Linda Blair, fue un éxito de taquilla y se convirtió en una película de culto que despertó un debate mundial sobre lo oculto dentro de la Iglesia Católica e inspiró a toda una generación de directores de filmes de terror.



Criado como un devoto católico romano, Blatty murió en un hospital cerca de su casa en Bethesda, Maryland, el jueves, aunque su fallecimiento fue anunciado por Friedkin a través de las redes sociales el viernes.



"RIP William Peter Blatty, quien escribió la mejor novela de terror de nuestra época. Hasta siempre, Viejo Bill", tuiteó Stephen King, el escritor que vendió más de 350 millones de copias de sus libros.



Hijo de inmigrantes libaneses, Blatty nació en la pobreza en Nueva York y se graduó por la universidad de Georgetown antes de ganarse la vida como vendedor puerta a puerta de aspiradoras.



Durante su variada carrera también fue especialista en guerra psicológica en la US Air Force, director de relaciones públicas en la universidad Loyola de Los Ángeles y periodista, antes de orientarse a la escritura y el cine. Si bien fue más conocido por "El Exorcista", Blatty se especializó en comedias.



Escribió "Prométele cualquier cosa" (1965), en la que actuó Warren Beatty, "¿Qué hiciste en la guerra, papi?" (1966) y "The Great Bank Robbery" (1969).



Colaboró en varias oportunidades con el director Blake Edwards, coescribiendo la secuencia de la Pantera Rosa, "Un disparo en la oscuridad" (1964), y "Darling Lili" (1970), donde actúan los legendarios Rock Hudson y Julie Andrews.



"Quizá conozcan a Blatty sólo por El Exorcista, pero sus variados talentos podrían dar vuelta vuestra cabeza. Será añorado", escribió el blog de películas Screen Crush. Su esposa, Julie Alicia Witbrodt, dijo a The Washington Post que su marido sufría de un mieloma múltiple, un tipo de cáncer.