Murió un adolescente de 17 años en fuertes disturbios en la capital de Venezuela

Un joven de 17 años murió en Caracas durante fuertes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y opositores que protestaban contra el presidente Nicolás Maduro, con lo que suman 66 los fallecidos en casi 70 días de manifestaciones en Venezuela.



Según un video que circula en redes sociales, el adolescente sangra de una importante herida en el pecho, postrado en la avenida Libertador (este).



La Fiscalía informó que investiga las causas. Mientras algunos dirigentes de la oposición responsabilizaron a los cuerpos de seguridad, el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello aseguró que el joven murió cuando estaba "manipulando" un lanzacohetes.



La oposición anunció que marchará la noche del jueves desde un centro comercial del este de la ciudad hasta el sitio donde murió el joven. Los opositores denuncian una "represión salvaje" por parte de militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y policías, a quienes acusan de disparar al cuerpo bombas lacrimógenas, perdigones metálicos y canicas.



"Para que no sigan matando (...), creyendo que la impunidad les va a durar toda la vida, la única forma es seguir peleando", dijo el diputado opositor Miguel Pizarro. Pero Maduro acusó este miércoles a sus adversarios de ejercer una "violencia extremista" con apoyo de Estados Unidos para evitar la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa, según dice, para lograr la paz.



Ni una "atrocidad" más

Miles de opositores intentaron llegar al Consejo Nacional Electoral (CNE), centro de Caracas, para rechazar la Constituyente pero fueron bloqueados por militares y policías en el oeste y este, con gases y perdigones. La manifestación degeneró en fuertes disturbios en Chacao (este), donde fueron quemados tres camiones.



La noche del miércoles se registraban y cacerolazos en distintos sectores de a ciudad. La oposición había emplazado al jefe de la Fuerza Armada y ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, a permitir la marcha y honrar su palabra luego de que el martes reconociera excesos de la GNB en las protestas: "No quiero ver un guardia más cometiendo una atrocidad en la calle", dijo.



Pero el ministro ratificó este miércoles en Twitter su "solidaridad" con los miembros de la Guardia "que con tanta dignidad defienden la Patria".



"Los mismos que hablan de represión son los que con doble rasero y en la obscuridad alientan la violencia, la muerte", agregó, al referirse a un militar herido de bala en el oeste de Caracas.



"Ahora roban los zapatos"

La declaración del ministro se produjo tras la circulación de videos en los que se ve a policías y militares agrediendo y robando a algunos manifestantes y periodistas durante protestas el lunes.



Señalado por la oposición como el "principal represor", el ministro de Interior, general Néstor Reverol, anunció que fueron identificados los policías implicados en robos y abusos, y dijo que serán sometidos a la justicia.



"Se han convertido en unos delincuentes. Ahora roban los zapatos y celulares a la gente", declaró el dirigente universitario Alfredo García. Sin aludir a los señalamientos, Padrino López, quien ha declarado "lealtad incondicional" a Maduro, advirtió el martes que el militar que irrespete los derechos humanos "tiene que asumir su responsabilidad".



La actuación de policías y militares en las protestas que iniciaron el 1 de abril ha sido criticada por la fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista que rechaza la Constituyente.



"La hora decisiva"

El líder opositor Henrique Capriles sugirió que existe una división en la Fuerza Armada y entre Padrino López y Reverol. "¿Quién es el que manda?", cuestionó.



"Estamos en una hora decisiva, a este fraude constitucional le pusieron fecha, por eso tenemos que ser más gente en la calle", agregó.



Pero Maduro afirmó que "nadie va impedir" la elección de la Constituyente el 30 de julio y amenazó con enviar a prisión a quien genere disturbios durante la votación.



La oposición califica de "fraude" el proyecto para cambiar la Constitución porque no fue convocado en referendo y su sistema de votación, asegura, garantizará al chavismo la mayoría de los 545 asambleístas.



Una acción legal que presentó la fiscal contra esa iniciativa fue rechazada este miércoles por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al chavismo.



Para la oposición, una elección general es la única salida a la severa crisis política y económica del país petrolero, con escasez crónica de alimentos y medicinas y una inflación que el FMI cifra en 720% en 2017.