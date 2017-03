Murió el único presidente democrático de Haití

René Préval, el único presidente elegido democráticamente en Haití que haya completado dos mandatos, falleció a los 74 años.



El actual presidente del país caribeño, Jovenel Moise, confirmó el viernes el deceso de Préval en un tuit.



"Me he enterado con tristeza de la muerte del expresidente René Préval", dijo Moise en su cuenta de Twitter. "Me postro ante los restos de este digno hijo de Haití", agregó.



No se reveló oficialmente la causa de la muerte de Préval, quien fue tratado por cáncer de próstata en Cuba en 2001.



Presidió dos veces el golpeado país caribeño, incluso en el momento del devastador terremoto de enero de 2010 y sus secuelas caóticas.



Préval fue elegido por arrolladora mayoría en 1995 como el sucesor elegido de Jean-Bertrand Aristide. Cinco años más tarde le devolvió el poder a Aristide, cuando dejó el cargo después de un mandato marcado por luchas políticas internas.



Su segundo mandato, iniciado en 2006, se vio afectado por el desastroso terremoto del 12 de enero de 2010, que mató a más de 310.000 personas y desplazó a más de un millón. Muchos haitianos lo acusaron de una torpe respuesta a la tragedia.



Préval nació el 17 de enero de 1943 en el pueblo de Marmelade, el norte rural de Haití. Su padre, Claude, era un agrónomo que sirvió en el gobierno del presidente Paul Magloire y huyó del país durante los años iniciales de la dictadura de Francois "Papa Doc" Duvalier.



Préval se graduó de agronomía en la Universidad Agrícola de Gembloux, en Bélgica, y más adelante estudió ciencias geotérmicas en la Universidad de Pisa, Italia. En 1970 se mudó a Nueva York, donde trabajó como camarero y mensajero. Cinco años más tarde regresó a Haití y trabajó en el Instituto Nacional de Recursos Minerales, antes de irse de nuevo del país.



En 1988, dos años después del derrocamiento del hijo de Duvalier, Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier, Préval regresó a Haití y abrió una panadería en la capital, que abasteció, entre otros, el orfelinato dirigido por Jean-Bertrand Aristide, un joven sacerdote católico que encabezó el movimiento que derrocó a Duvalier hijo y más adelante se convirtió en el primer presidente democráticamente electo en el país.



Préval se volvió una importante figura en el movimiento político Lavalas de Aristide, que ganó un enorme respaldo entre los pobres y era odiado por las élites acaudaladas que dominaban la economía y la política del país. Cuando Aristide ganó la presidencia en 1990, nombró a Préval su primer ministro, y ambos se fueron al exilio siete meses más tarde tras el golpe militar.