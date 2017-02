Murió el único león de Costa Rica

Kivú, el único león que habitaba en Costa Rica, murió a causa de fallas renales en un refugio para animales luego de varias semanas de deterioro en su salud, informó el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).



El animal murió la noche del viernes en el Centro de Rescate Animal Zooave, a donde había sido trasladado el pasado 5 de diciembre desde el zoológico Simón Bolívar, de San José, la que fue su casa durante casi todos sus 18 años de vida.



El león falleció "por las complicaciones asociadas a la insuficiencia renal crónica que padecía. Estuvo presentando un deterioro en su estado de salud desde hacía varias semanas, y desde la última no quería comer", indicó el MINAE en un comunicado.



El cuerpo del león se encuentra en la Escuela de Veterinaria de la estatal Universidad Nacional, ente que le realizará una necropsia para estudiar más a profundidad las causas de su muerte.



El MINAE recordó que tuvo que llevar a cabo un proceso legal para sacar al león del zoológico y ponerlo en custodia del Estado, con el fin de "mejorar su calidad de vida en su última etapa", ya que la enfermedad que padecía era incurable.



Kivú llegó al Zoológico Simón Bolívar en 1999, cuando tenía seis meses de edad, pero fue hace unos meses cuando la opinión pública se interesó por su estado de salud, ya que era un animal muy popular en el país.



El año pasado el MINAE giró varias órdenes a Fundazoo (privado), administrador del zoológico, para que mejorara las condiciones en las que vivía el animal y era puesto en exhibición del público, y al no obtener una respuesta satisfactoria, lo decomisó y lo trasladó al centro de rescate Zooave, donde estaba al cuidado de profesionales del sitio y del Estado.



"El caso de Kivú demuestra que Costa Rica se encuentra en un proceso de transformación de sus políticas de vida silvestre. Las políticas de bienestar animal se están transformando rápidamente, y Costa Rica no debe quedarse atrás. Es necesario asumir una postura más responsable y respetuosa hacia las especies que conviven con nosotros", apuntó el MINAE.



Costa Rica, país que alberga el 5% de la biodiversidad del planeta y reconocido a nivel internacional por sus políticas ambientales, se ha propuesto la meta de convertirse en un país sin zoológicos en los próximos años.



Fuente: EFE