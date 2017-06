Murió el creador de la pizza "tropical"

Sam Panopoulos, el hombre que inventó la pizza Hawaiana o Tropical, falleció este jueves a los 83 años.



Panopoulos emigró a Canadá desde Grecia en 1954, cuando tenía 20 años. Fue en el país norteamericano donde comenzó a ganarse la vida abriendo restaurantes junto a sus dos hermanos.



La novedad que Panopoulos introdujo fue la de un ingrediente, pero en los últimos años la sociedad ha comenzado a dividirse en dos facciones enfrentadas: los que añaden ananá a su pizza y los que no.



Es un debate que sobre todo se ha desarrollado en las redes sociales. En Twitter, principalmente.



Y lo más curioso de todo esto es que no existe término medio, no hay una opción equidistante ante el problema. O la amas o la odias.



Seguramente que Panopulos, cuando creó la pizza allá por 1962, ni siquiera se planteó que su invención estaría sometida años después a un debate a nivel mundial.



"Nosotros solamente la pusimos ahí —la ananá—, solamente por diversión, para ver cómo era el sabor. Éramos jóvenes y por aquella época hacíamos muchos experimentos".



Así lo contaba su creador hace unos meses en la BBC, indiferente a la polémica. Hace apenas unos meses, el pasado febrero, la cuestión volvió a reavivarse cuando el presidente islandés aseguró que si en su mano estuviera, crearía una ley que prohibiera tal ingrediente en las pizzas que se comieran en Islandia.