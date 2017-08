Murió Chantek, el orangután que se comunicaba con lenguaje de señas

Chantek, un orangután macho que aprendió a comunicarse a través del lenguaje de signos, murió a los 39 años, anunció el zoológico de Atlanta, Estados Unidos.





Los veterinarios del zoológico venían tratando a Chantek por una enfermedad cardíaca, aunque se mostraron reticentes a proporcionar una causa firme de la muerte el pasado lunes del animal.





Chantek nació en Atlanta, Georgia, pero fue criado como un humano por un antropólogo en Tennesssee, quien le enseñó el lenguaje de señas (ASL).





Fue objeto de un documental de 2014 titulado The Ape Who Went to College (El simio que fue al colegio).





El orangután se mudó al zoológico de Atlanta en 1997.





El zoo dijo que Chantek "frecuentemente usaba el ASL para comunicarse con sus cuidadores, con quienes había desarrollado estrechos lazos personales" a lo largo de los años.





No obstante, "era tímido" para comunicarse "con personas que no conocía y a menudo escogía formas de comunicación más típicas de los orangutanes", como vocalizaciones y gesticulaciones.





Chantek era uno "de los orangutanes machos más viejos" en América del Norte, dijo el zoológico en un comunicado.