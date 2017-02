Moscú aseguró que Trump y Putin se encontrarán en Alemania en junio

"No hay nada concreto todavía sobre una posible reunión entre Putin y Trump. Pero partimos de la base de que en julio de este año tendrá lugar la cumbre del G20 en Alemania, donde de una u otra forma los presidentes se encontrarán", dijo a los periodistas Peskov.



Sin embargo, agregó que "sobre un posible encuentro antes de esa fecha todavía no hay nada concreto", informó la agencia de noticias EFE.



Desde la investidura de Trump el pasado 20 de enero se especula con cuándo podrá tener lugar el primer encuentro entre ambos líderes.



El Kremlin negó recientemente que se estuviera preparando una reunión en Reyjkavik, escenario hace 30 años de la histórica cumbre entre los entonces líder de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, y el presidente de EEUU, Ronald Reagan, tal como señalaba el periódico británico "Sunday Times".



La semana pasada, el presidente ruso se mostró dispuesto a reunirse con su colega norteamericano en Eslovenia, la patria de la primera dama de EEUU, Melania, después de que el presidente de ese país lo ofreciera como sede del encuentro.



"Si el encuentro tiene lugar alguna vez, no tenemos nada en contra de Liubliana", ya que en la capital eslovena rusos y estadounidenses "ya han celebrado antes esa clase de reuniones", dijo Putin.



El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, expresó su confianza en "arrojar luz" sobre un posible encuentro entre Putin y Trump tras su primera reunión este mes con el nuevo secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson.



"Los presidentes acordaron que sería deseable reunirse cuanto antes. Nos encargaron buscar el lugar y la fecha que sea aceptable para ambos. En ello estamos", dijo a la televisión rusa.