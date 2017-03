Miles de manifestantes en Madrid por los derechos de las mujeres

Miles de personas se manifestaron este miércoles en pleno centro de Madrid con motivo del Día de la

Mujer, poniendo especial énfasis en las víctimas de la violencia machista, constató la AFP.





Unas 10.000 personas, según una estimación de AFP, acudieron a la plaza de la Cibeles, frente al ayuntamiento, y a la Gran Vía luciendo pancartas con lemas como "Maltrato laboral, no", "¡Justicia!" o "Calladita NO estás más guapa". También coreaban lemas como "No estamos todas, vivas nos queremos".





Igualmente había manifestaciones convocadas en más de cuarenta ciudades del país, entre ellas Barcelona, Alicante, Valencia, Granada y Bilbao.





"Hay que frenar la violencia de género, educar en la igualdad y romper el techo de cristal" que impide el acceso de mujeres a puestos de dirección en empresas, dijo a la AFP en Madrid Marta García, una organizadora de eventos de 25 años.





"Tenemos una carga familial del 80 o 90% en nuestros hogares, y el paro es más lesivo con las mujeres. Y sin embargo, parece que aquí en España no te puedes quejar, porque puedes ir en pantalones cortos por la calle", abundó Irene Chico, una documentalista de 38 años.





A su lado, su amiga y compañera de profesión Mar García añade que el objetivo es "reivindicar que es básico que la mitad de la humanidad tenga los mismos derechos que los hombres". "Pero me gusta ver que hay tantos hombres aquí en la manifestación", observa.





"Una sola palabra: empatía", dijo en ese sentido Pol Mestres, un joven manifestante.





El ayuntamiento de Madrid está precisamente dirigido por una mujer, la izquierdista Manuela Carmena, que en un mensaje de video grabado junto con Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, animó a manifestarse como parte de esa "lucha contra la violencia".





Colau por su lado animó a tomar las calles "de manera afirmativa y con toda la alegría del mundo, por las cosas que hemos conseguido pero sobre todo por lo mucho que nos queda".





Otra manifestante en Madrid, Nela Corral, acudió motivada sobre todo por la muerte de mujeres víctimas de violencia machista, al menos 16 en toda España desde el inicio del año.





En el tercer trimestre de 2016 hubo en España 38.402 denuncias por violencia conyugal, un 14% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.





También en el tercer trimestre de 2016 hubo un porcentaje de condenas del 69,5%.





Para mejorar las carencias de una ley integral contra la violencia de género que data de 2004, los grupos parlamentarios están preparando un pacto de Estado que se espera quede completado en junio.