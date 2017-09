Maduro afirmó que Trump aisló a Estados Unidos del mundo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el mayor "logro" de su par de Estados Unidos Donald Trump , fue "aislar" a Estados Unidos del mundo en el 72 período de sesiones de las Naciones Unidas, en el que consideró que "no recibió apoyo a sus amenazas ni de un solo gobierno"





"Su mayor logro fue autoaislar a Estados Unidos, aisló al gobierno de Estados Unidos y los pueblos del mundo están indignados por la grosería del presidente de Estados Unidos contra la Venezuela de paz, de la dignidad. Trump ha aislado a Estados Unidos del mundo, es su logro más notable en el 72 período de sesiones de la ONU . No recibió apoyo a sus amenazas ni de un solo gobierno", sentenció Maduro.





El mandatario formuló declaraciones anoche en una reunión en la casa de gobierno con candidatos oficialistas a las elecciones regionales del 15 de octubre, donde se jactó de que en su discurso de la semana pasada Trump lo mencionara tres veces y le dijera "dictador", lo cual consideró un "honor".





trump2.jpg



"Tengo el honor de haber sido nombrado tres veces por el jefe del imperio. Quedará para la historia, gracias Donald Trump, los pueblos sabrán que hubo un Nicolás Maduro que se opuso al imperio y que no se rindió jamás. Thank you very much, Donald Trump. Soy hijo de Hugo Chávez y estoy más duro que nunca", exclamó haciendo ostentosos gestos de tener fuertes músculos en los brazos.





Maduro no asistió a la Asamblea General de la ONU, alegando que temía un atentado en su contra en Nueva York y el discurso por Venezuela estuvo a cargo del canciller Jorge Arreaza, quien en su intervención de ayer fustigó al gobierno norteamericano por las sanciones financieras y migratorias contra el país caribeño.





Maduro felicitó la alocución de Arreaza, por mostrar que los venezolanos no están "arrodillados" ante nadie y que "Venezuela se para a hablar con equilibrio y justeza" ante el mundo.





Señaló además que el actual no es un tiempo de "muros, de sanciones y amenazas, sino de diplomacia, de paz y de diálogo".





A su vez, aseveró que no habrá amenazas y sanciones externas que puedan detener la marcha de la revolución bolivariana.





Maduro se refirió también a la sanción aprobada por Trump para prohibirle la entrada a Estados Unidos a un grupo de funcionarios de su gobierno, de lo cual responsabilizó a la oposición por sus "pedidos" de bloqueo financiero y económico.





Asimismo, destacó el "humilde" esfuerzo venezolano para apoyar a los pueblos azotados por los recientes huracanes en el Caribe.





"Nosotros tenemos muchos amigos en Estados Unidos y a todos les tendemos la mano. Nosotros hemos ayudado más al pueblo de Estados Unidos por el paso de huracán 'Harvey' que Trump. He ordenado un plan especial de apoyo a Puerto Rico, abandonado por Trump, y a República Dominicana", anunció.