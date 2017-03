Los filmaron con un dron, pero pasó algo inesperado

Tigres cazaron un dron

Una cadena de televisión estaba tratando de grabar a un grupo de tigres siberianos en un parque natural en la provincia de Heilongjiang, en China durante una nevada cuando, sin previo aviso, los tigres decidieron derribar el dispositivo.Los tigres son animales solitarios, pero cuando se les confina en parques naturales a veces forman grupos improvisados y cuando se unen para cazar una presa son simplemente letales.Así lo comprobó el piloto del dron cadena de televisión estaba tratando de grabar a los tigres siberianos en su recinto durante una copiosa nevada cuando.El Dron, un DJI Phantom, no tuvo ninguna oportunidad, un solo zarpazo bastó para derribarlo y poco después, el grupo de felinos se deleitaba haciendo trizas el cuadricóptero; sólo pararon cuando los daños en el vehículo acabaron por incendiar las baterías. Aunque no hay confirmación oficial, parece que ninguno de los tigres resultó herido. No se puede decir lo mismo del dron.