Londres mandó dos aviones militares para ayudar a víctimas de Irma

El gobierno inglés despachó este viernes dos aviones militares de transporte al Caribe para ayudar a los damnificados por el huracán Irma, cuyos daños llevaron al gobernador de un territorio británico a decretar el estado de emergencia.



Los dos aviones transportando "personal, suministros y equipamiento de rescate" despegarán este viernes de una base militar del sudeste de Inglaterra, dijo a la AFP un portavoz del ministerio de Defensa.



El vocero dijo que al menos uno de los aviones se dirigirá a las Islas Vírgenes Británicas, un archipiélago de 28.000 habitantes que fue golpeado con toda su fuerza por el devastador huracán.





La primera ministra Theresa May elevó el jueves de 12 a 32 millones de libras (41,8 millones de dólares, 34,8 de euros) el fondo de ayuda a las víctimas del desastre.Sin embargo, los habitantes de los territorios británicos del Caribe se quejaron de falta de previsión de Londres y del retraso en la ayuda, y lamentaron no recibir la misma atención que otras posesiones de ultramar."Los habitante de Anguila son ciudadanos británicos, tan británicos como los de las Malvinas o los de Gibraltar", se quejó a The Guardian Dorothea Hodge, ex representante del gobierno de Anguila ante el Reino Unido y la Unión Europea, calificando de "desgracia" la respuesta de Londres "al peor huracán visto en territorio británico desde los años 1920".