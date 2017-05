Llegó a su fin el escándalo sexual más famoso de EE.UU.

El hombre que se casó con una maestra que fue condenada a prisión bajo cargos de violación cuando él tenía 12 años, le pide ahora el divorcio en una corte de Estados Unidos.



Vili Fualaau, hoy con 33 años, introdujo en mayo la demanda de separación de Mary Kay Letourneau en el estado de Washington (noroeste), reportaron este miércoles medios locales. La pareja, cuya relación acaparó titulares de la prensa mundial, se casó hace 12 años en una ceremonia secreta.



Letourneau, ahora con 55, era maestra en una primaria en un suburbio de Seattle; estaba casada y tenía cuatro niños cuando conoció a Fualaau, de padres samoanos y quien entonces cursaba segundo año. La relación comenzó cuando el estudiante tenía 12 y ella 34.



Fue arrestada en 1997 luego de que su primer esposo encontrara cartas de amor del adolescente. Dio a luz a una niña de su polémica relación antes de ir a prisión bajo el cargo de violación de un menor en segundo grado.



Salió a los tres meses bajo la condición de que no tuviera más contacto con el chico, pero fue encontrada teniendo sexo con él en un automóvil y terminó de nuevo tras las rejas, esta vez por siete años. Fualaau y Letourneau tuvieron una segunda hija mientras la exmaestra cumplía su condena.



No está claro lo que llevó a Fualaau a pedir el divorcio y su abogado dijo que no comentaría el caso.