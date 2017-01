El papa Francisco le concedió al diario español El País un extenso reportaje a horas de la asunción de Donald Trump, a quien prefirió no evaluar: "Veremos qué pasa. Pero asustarme o alegrarme por lo que pueda suceder sería una gran imprudencia. Es ser profetas o de calamidades o de bienestares que no se van a dar, ni una ni otra. Se verá. Veremos lo que hace y ahí se evalúa". En cuanto a las personas migrantes reconoció que muchos gobernantes no fueron solidarios a la hora de prestar ayuda. "Que el Mediterráneo se haya convertido en un cementerio nos tiene que hacer pensar".

Sin embargo los cuestionamientos más duros hacia los gobernantes por parte del Pontífice fueron a los nuevos presidentes de Latinoamérica: "En mi región se está sufriendo los efectos de un sistema económico en cuyo centro está el dios dinero, y entonces se cae en políticas de exclusión muy grandes. Y se sufre mucho. Y, evidentemente, hoy día Latinoamérica está sufriendo un fuerte embate de liberalismo económico, de ese que yo condeno en Evangelii Gaudium cuando digo que 'esta economía mata'".

"Mata de hambre, mata de falta de cultura. La emigración no es solo de África a Lampedusa o a Lesbos. La emigración es también desde Panamá a la frontera de México con EE UU. La gente emigra buscando. Porque los sistemas liberales no dan posibilidades de trabajo y favorecen delincuencias. En Latinoamérica está el problema de los cárteles de la droga, que sí, existen, porque esa droga se consume en EE UU y en Europa. La fabrican para acá, para los ricos, y pierden la vida en eso. Y están los que se prestan a eso. En nuestra patria tenemos una palabra para calificarlos: los cipayos", agregó Francisco.

El Papa también se refirió a la violencia contra las mujeres: "He visitado organizaciones de rescate de chicas prostitutas que son explotadas por europeos. Una me decía que fue traída de Eslovaquia en el baúl de un auto para poder pasarla. Y le dicen: tenés que traer tanto hoy, y si no traes eso, cobrás. Le pegan...el usufructo de la mujer es de las cosas más desastrosas que suceden, también aquí, en Roma. La esclavitud de la mujer".