La tierna reacción de un niño cuando conoce a su hermano recién nacido

La tierna reacción de un nene al conocer a su hermanito

El pequeño Kent padece Síndrome de Down y no ve el momento en el que poder conocer y abrazar a su hermano.Corre por el pasillo del hospital hasta llegar a la habitación donde su madre y su hermano recién nacido, Noah, le esperan.La abuela de ambos grabó el vídeo y lo subió a las redes sociales donde la tierna escena ha conmovido a los usuarios."Mi nieto Kent es el niño más tierno del mundo. La reacción de Kent al ver a su hermanito por primera vez es una de las cosas más lindas que he visto en mucho tiempo. Amor verdadero", comentó emocionada la abuela del pequeño.