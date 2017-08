La realeza británica sigue siendo protagonista

royal.jpg

Mientras que la segunda producción se centra en la figura de la esposa del príncipe William de Inglaterra, Kate Middleton, su intimidad y cómo se la prepara para el momento en que se transforme en reina. Embed

El primero de los filmes revela el seguimiento de los servicios secretos británicos y del FBI estadounidense sobre quien fuera rey Eduardo VIII, quien abdicó para casarse con una plebeya a mediados de siglo XX.

Los documentales sobre la realeza británica "Spying on the royals" y "Kate: The making of a modern queen" podrán verse el jueves próximo a las 21 a través del canal satelital OnDirecTV.