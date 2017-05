La Policía venezolana reprimió nuevas marchas opositoras y Capriles denunció una emboscada

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana reprimieron con bombas de gas lacrimógeno a las columnas de manifestantes opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro que marchaban por una autopista céntrica, donde, según denunció el ex candidato Henrique Capriles, fueron "emboscados" por las fuerzas de seguridad.



Por la autopista Fajardo, a la altura de El Recreo, los opositores que realizaban la "Marcha por los caídos", fueron reprimidos y tuvieron que retroceder hacia El Rosal y Las Mercedes.



Los diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) José Manuel Olivares, Juan Requesens, Delsa Solórzano, Luis Florido, Carlos Paparoni y Miguel Pizarro, junto con Capriles, acompañaban a los manifestantes.







marcha venezolana

capriles2.jpg

Conflicto violencia venezuela

"Fuimos ahora emboscados en Las Mercedes cuando nos retirábamos por efectivos GNB, robados, golpeados, todo mi equipo está herido!", indicó el gobernador de Miranda en su cuenta de la red social Twitter.Un testigo citado por la agencia EFE contó que Capriles y una decena de personas caminaba cuando fueron abordados por cerca de 50 miembros de la GNB a bordo de motocicletas, y que el gobernador recibió un golpe "a puño cerrado" y otro "directamente en la cara" con un casco de uno de los uniformados.El dirigente fue atendido en un centro de salud de Protección Civil en esa jurisdicción, y diarios caraqueños publicaron fotos del rostro de Capriles golpeado. Según los relatos, los agentes de la GNB dispararon perdigones contra el grupo.Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, comentó que los funcionarios los dejaron avanzar hasta El Recreo para arremeter desde cuatro transversales: "Eso demuestra el talante antidemocrático del gobierno, que quiere matar", afirmó.Capriles acusó al ministro del Interior, Néstor Reverol, de ser el responsable de los operativos de represión que no han permitido a la oposición llegar al centro de Caracas."Ahora están presionando a los medios de prensa, no quieren que usen la palabra dictadura. En Venezuela estamos en una dictadura", recalcó el ex candidato, citado por la agencia DPA.Una represión similar ocurrió con la columna que marchaba desde el oeste, que debió retroceder hasta el centro comercial Galerías Paraíso, mientras manifestantes lanzaban objetos contundentes a la policía desde los edificios, según el diario local El Nacional.Otro legislador, Carlos Paparoni, fue herido en la cabeza luego de que el chorro de agua de una cisterna antidisturbios lo derribara en una marcha antigubernamental.El parlamentario fue derribado cuando era parte del grupo de personas que enfrentó el piquete de agentes de seguridad que impedía el paso de la movilización hacia la Defensoría del Pueblo, cuya sede está ubicada en el centro de la capital. Paparoni quedó inconsciente en el suelo con una herida en la cabeza.Por su parte, la marcha de los chavistas se dirigió desde la mañana al Palacio de Miraflores, sede del gobierno, para manifestar su apoyo a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Maduro.Desde las 9 (las 10 de Argentina), y bajo el lema "La Paz, la Vida y la Constituyente", simpatizantes del gobierno partieron de la plaza Morelos hacia la sede del gobierno en el centro de Caracas, donde fueron recibidos por el jefe de Estado.Angelo Rivas, presidente del Instituto Municipal para la Juventud de Caracas, aseguró a Telesur que "el pueblo está en constante movilización desde que Maduro hizo el llamado al proceso Constituyente"."Estamos a pocos días de fortalecer y blindar todos los logros obtenidos por la revolución", afirmó Rivas.Ayer, el presidente Maduro dijo que "por primera vez en la historia de nuestra patria y del mundo que se eligen constituyentes con voz directa de los sectores sociales".La Asamblea Nacional Constituyente será elegida a fines de julio y estará integrada por 364 constituyentes territoriales y 181 sectoriales: trabajadores (79), pensionados (28), estudiantes (24), consejos comunales (24), indígenas (8), campesinos y pescadores (8), personas con discapacidad (5) y empresarios (5).La oposición llamó el domingo a "escalar" la presión en las calles contra del gobierno de Maduro, al asegurar que junio será "un mes definitivo", y anunció que el "objetivo fundamental" será impedir la Asamblea Constituyente.Al cumplirse 59 días de las protestas antigubernamentales, que han dejado más de 60 muertos, miles de heridos y detenidos, los opositores aumentan así la presión contra la Asamblea Nacional Constituyente "comunal" que convocó Maduro y exigir la convocatoria a elecciones generales.Por otra parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) recibió dos proyectos de resolución sobre la situación que vive Venezuela a debatir en la próxima reunión de cancilleres, que tendrá lugar el miércoles en Washington.Según recoge hoy la web de la organización, Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá presentaron una propuesta para que la OEA inste al gobierno de Maduro a frenar la convocatoria de la Asamblea Constituyente "en la forma en que está concebida actualmente", así como a suspender los enjuiciamientos de civiles por tribunales militares, entre otros aspectos.La misión de Antigua y Barbuda presentó otro borrador en el que también insiste en poner fin al proceso de la Asamblea Constituyente, pero critica las expresiones del secretario general, Luis Almagro, porque "se formularon declaraciones sobre Venezuela sin la autorización del Consejo Permanente", reportó la agencia EFE.Pero la violencia de las fuerzas de seguridad no solo se registran en Caracas sino en todo el territorio donde los venezolanos se manifiestan en contra del gobierno de Nicolás Maduro.