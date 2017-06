La Policía británica detuvo a más personas por los ataques en Londres

La policía británica realizó este lunes nuevas detenciones en relación con el atentado del sábado en Londres, revindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), mientras la ciudad volvía resignadamente al trabajo.



El atentado causó 7 muertos y 48 heridos, de los que 21 están en estado crítico. "Varias personas fueron detenidas" en dos nuevos registros en Newham y Barking, dos barrios del este de la capital británica, informó la policía.



El domingo, la policía londinense ya había detenido a 12 personas en Barking, una zona multiétnica de la periferia de Londres.



Eran siete mujeres y cinco hombres de entre 19 y 60 años. Un hombre de 55 años quedó luego en libertad sin cargos.



Según Sky News, la policía, armada hasta los dientes, registró el domingo el domicilio de uno de los tres autores de los ataques. Este asaltante se hallaba con dos cómplices en la camioneta que atropelló a varios peatones el sábado por la noche en el London Bridge, antes de lanzarse a acuchillar a la gente en una zona de bares cercana, Borough Market.



Finalmente, los tres fueron abatidos por la policía. En el área del puente London Bridge están el Shard, el rascacielos más alto de Europa, numerosas oficinas y el mercado de alimentos Borough Market, que este lunes permanecía cerrado.



El ambiente se movía entre la resignación y la pesadumbre. "Es escalofriante", explicó a la AFP Jessica Bony, una oficinista que, como muchos otros trabajadores, no podía acceder a su lugar de trabajo por el cordón policial.



"Normalmente hay mucho trasiego, todo el mundo cruza el puente para ir al trabajo. Hoy intentan ir a trabajar, pero el ambiente es muy diferente", constató.



"La verdad es que toda la población de Londres, los que vivimos aquí, los que son de aquí y los que no, estamos bastante conmocionados", dijo a la AFP William Narváez, un colombiano de Cali, de 55 años, que no podía tampoco llegar a su trabajo en una empresa de reciclaje.



La jefa de policía, Cressida Dick, dijo este lunes en la BBC que "una prioridad absoluta para nosotros es intentar comprender si actuaron con otras personas".



Añadió que la policía científica había obtenido una "enorme cantidad" de elementos en el vehículo de los asaltantes.



Se trata del tercer atentado en tres meses en Reino Unido. Como los dos precedentes, fue reivindicado por el EI, grupo contra el que Reino Unido realiza bombardeos aéreos en Irak y Siria. Las identidades de los asaltantes no fueron aún divulgadas.



La primera ministra Theresa May anunció que se mantenían las elecciones legislativas del jueves para renovar la cámara de los Comunes, en momentos en que el Reino Unido negocia con sus socios europeos su salida de la Unión.