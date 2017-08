La polémica serie que ven miles de personas en el mundo

La serie sobre la vida de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, sicario de Pablo Escobar, batió récords de audiencia en su país, pero también batió récords de controversia mundial cuando la plataforma de streaming y contenidos multimedia Netflix la ofertó entre sus contenidos.





A las 22 del miércoles 8 de febrero, la cadena colombiana Caracol puso al aire el estreno de Sobreviviendo a Escobar Alias JJ, obteniendo un rating de 8,4 puntos, un número más que importante en ese país.





El punto es que la producción despertó pasiones: amores y odios, en iguales proporciones.





Unos días antes de estrenarse, los colombianos organizaron una cadena por las redes sociales con el hashtag "No a Popeye", esgrimiendo dos motivos fundamentales: el primero tenía que ver con la falta de respeto para con las víctimas del cartel de Medellín, y el segundo, con la necesidad de no seguir repitiendo estereotipos de delincuentes mostrados como héroes, a través de los medios masivos de difusión. La consigna era no sintonizar la pantalla de Caracol durante la emisión de la serie.





Nada de eso resultó; el mismo Popeye lo dijo durante la entrevista realizada en Nihuil; en lugar de conseguir bloquear la transmisión, lo que se obtuvo fue la respuesta contraria de la audiencia. Tan exitosa fue, que Netflix compró los derechos y ahora Sobreviviendo a Escobar es una de las series más elegidas en el mundo.





La serie, protagonizada por Juan Pablo Urrego, está basada en el libro Alias JJ e intenta ser un retrato de los días que sobrevinieron después de la muerte de Pablo Escobar Gaviria para su jefe de sicarios.





Es un panorama de lo que JJ vivió en las cárceles colombianas, durante los 23 años y 3 meses que duró su condena.





Popeye fue encontrado culpable de 300 asesinatos y de la planificación de aproximadamente 3.000 hechos de sangre. Actualmente, está dedicado a difundir su resocialización, se ha convertido en un personaje de las redes sociales, con miles de seguidores, y tiene un canal en YouTube denominado "Popeye Arrepentido", que suma muchísimas visitas.