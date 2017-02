La foto del asesino del embajador ruso en Turquía ganó el World Press Photo

Una instantánea del asesino del embajador ruso en Ankara, con la pistola aún en la mano y el cuerpo del diplomático tendido en el suelo en segundo plano, ganó este lunes el World Press Photo, el premio más importante del fotoperiodismo internacional.

imagen del asesinato 01.jpg «Un asesinato en Turquía»- BURHAN OZBILICI / AP

La imagen "Un asesinato en Turquía" es obra del fotoperiodista turco Burhan Ozbilici, que lleva 28 años trabajando para la agencia Associated Press.

Fue tomada el 19 de diciembre de 2016, cuando un policía antidisturbios que estaba fuera de servicio, Mevlüt Mert, acribilló a tiros al embajador de Rusia en Turquía, Andréi Kárlov, en una sala de exposiciones de Ankara.

Ozbili, que estaba allí por casualidad, afirmaba en la noticia que acompañaba a la fotografía: «Estoy aquí. Quizás me disparen y me hieran, quizás me maten, pero soy periodista y tengo que hacer mi trabajo. Podría salir corriendo sin hacer ninguna fotografía... Pero luego no sabría qué contestar si alguien me preguntara por qué no hice ninguna foto».

El reportero gráfico también confesaba que lo que más le impactó, una vez que comenzó a revisar su trabajo, es que, antes de actuar, «el asesino estaba detrás del embajador mientras daba su discurso. Como un amigo, como un guardaespaldas».

Serie impresionante

«Felicito al fotoperiodista, tuvo mucho coraje e hizo su trabajo de forma heroica», ha dicho en una conferencia de prensa el presidente del concurso, Stuart Franklin. «No es fácil imaginarte en una situación así sin saber qué está pasando, poniendo tu propia vida en riesgo. La serie de fotografías que hizo es impresionante», ha añadido.

Ozbilici ha comparecido emocionado por el galardón y ha afirmado que «tenía dos posibilidades: quedarme y hacer mi trabajo de periodista o salir corriendo», pero que sintió «la responsabilidad de representar al periodismo», por lo que decidió continuar disparando con su cámara a pesar de que el terrorista llegó a apuntar con su arma hacia el público.

«El hombre armado había asesinado a una persona inocente, pero decidí seguir haciendo mi trabajo», ha revelado Ozbilici. «Mi fuerza interna, basada en valores humanos que todos compartimos, me dijo que permaneciera en pie», ha puntualizado.

El fotoperiodista ha aseverado que no prestó atención a las palabras del terrorista, que tras disparar al diplomático gritó «¡Alá es grande! ¡Alá es grande! ¡Nosotros morimos en Alepo, ustedes mueren aquí!», haciendo referencia a la intervención de Rusia en la guerra de Siria. «Si me hubiera concentrado en sus palabras no habría podido centrarme en sus movimientos», ha apuntado. Ha reconocido que pasó miedo, pero que en ese momento sintió «el apoyo de todos mis colegas, del periodismo de todo el mundo».

El jurado, que recibió más de 80.400 imágenes, reconoció en un comunicado que seleccionar la imagen de un atentado terrorista como fotografía del año ha sido «una decisión muy difícil», pero que refleja «el odio de nuestros tiempos».

Fuente: ABC