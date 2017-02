La Casa Blanca busca proteger a Trump de los escándalos con Rusia

La Casa Blanca se esforzaba por contener la crisis tras la dimisión del jefe del Consejo de Seguridad Nacional, mientras Rusia niega los informes de contactos entre el equipo de campaña de Donald Trump y sus servicios secretos.





Durante la tarde del miércoles, Trump habló con el presidente Mauricio Macri y lo invitó a visitar la Casa Blanca en fecha a definir, se informó.





Asuntos internos

The New York Times informó que los agentes de inteligencia de El diarioinformó que los agentes de inteligencia de Estados Unidos interceptaron llamadas que demuestran que miembros de la campaña presidencial de Trump tuvieron contactos repetidos con altos responsables de los servicios secretos rusos antes de la elección del 8 de noviembre.





Las agencias de inteligencia estadounidenses concluyeron en enero que Rusia intervino en el proceso electoral de Estados Unidos al menos en parte para ayudar a Trump.





Los agentes intentan ahora determinar si, por su lado, el equipo de campaña de Trump cooperó con Rusia para perturbar la campaña de la demócrata Hillary Clinton





El diario, que cita a funcionarios estadounidenses actuales y retirados, dijo que aún no aparecieron evidencias en ese sentido.





El ex consejero de Trump, Paul Manafort, quien estuvo entre los miembros de la campaña cuyas conversaciones fueron escuchadas, dijo que estas alegaciones eran absurdas.





En una descarga de tuits, Trump fustigó a los medios al tiempo que alabó a la cadena de noticias conservadora Fox, la única que lo apoya.





"Los falsos medios de noticias se están volviendo locos con sus teorías conspirativas y odio ciego. @MSNBC & @CNN no se pueden ni ver. @foxandfriends es grandiosa!", tuiteó. En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, desestimó las últimas alegaciones.





"No crean las informaciones de la prensa, es muy difícil en este momento diferenciarlas de la propaganda y de las falsas noticias", declaró durante una conferencia de prensa. "Si no les molesta, esperemos y no creamos en informaciones anónimas, es decir, informaciones basadas en ningún hecho", dijo.





El presidente fue alertado

La Casa Blanca admitió que Trump fue informado hace tres semanas de que Flynn podría haber inducido a sus superiores al error sobre sus contactos con el Kremlin.





El ex general con tres estrellas y ex director de inteligencia de Defensa de Estados Unidos negó inicialmente discutir estrategias de sanciones con el embajador ruso Sergey Kislyak antes de que Trump asumiera el gobierno, algo que habría violado la legislación sobre la negociación con potencias extranjeras. Flynn renunció el lunes a la era Trump.