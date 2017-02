La alcaldesa de Roma, otra vez envuelta en una polémica de aquellas

La alcaldesa Virginia Raggi, miembro de la formación antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5E), se encuentra de nuevo en el ojo de la tormenta tras la renuncia irrevocable de un asesor clave para la planificación urbana.





La salida del prestigioso urbanista Paolo Berdini es la última polémica de una larga serie de altercados y controversias desde que Raggi, de 38 años, se hizo con la alcaldía de la capital italiana en junio del 2016.





"Es inadecuada para el papel que ostenta. No está preparada. No está capacitada estructuralmente. No es una cuestión de años. En lugar de rodearse de lo mejor, se ha rodeado de una banda. Está en medio de una corte de los milagros. La situación es explosiva. Es un error tras otro", había dicho Berdini en una entrevista con el diario La Stampa.





En menos de ocho meses, Raggi ha perdido a varios miembros importantes de su incompleto equipo, comenzando por el jefe de gabinete y el jefe de las finanzas municipales, seguido por los dirigentes de las dos principales empresas locales, responsables de la recolección de basuras y del transporte.





Raggi ha tenido también que rendir declaraciones ante los jueces por presunto abuso de poder y falso testimonio.





Su hombre de confianza durante los primeros meses de gestión, designado jefe de personal por ella, se encuentra detenido desde diciembre por corrupción, un escándalo que además involucra también su vida privada.





Berdini, invitado a formar parte del equipo de la alcaldía para frenar la especulación edilicia, caballo de batalla del movimiento y uno de los grandes males de la capital italiana, explicó que su salida se debe a su oposición a la construcción de un nuevo estadio de fútbol para el AS Roma, un proyecto que la alcaldía apoya.





Y de esa banda que habla Berdini forma parte el que ya es ex jefe de la Secretaría de Raggi, Salvatore Romeo (52) a quien el asesor de Urbanismo identifica como el amante de la alcaldesa. Virginia Raggi había admitido antes de la campaña electoral que atravesaba una crisis matrimonial desde hacía tiempo. Casada con Andrea Severino, es madre de un niño de 8 años.

Precisamente sobre la estrecha relación de Raggi con Salvatore Romeo se ha desatado una auténtica tormenta. Al poco de tomar posesión, Raggi nombró a Salvatore Romeo jefe de su Secretaria Política, triplicándole el sueldo: de 39.000 euros, pasó a ganar 120.000. Ahora se ha descubierto que, unos meses antes de que Virginia Raggi ganara las elecciones, Romeo le había suscrito dos pólizas de seguro de vida por valor de 33.000 euros. Ella afirma que no sabía nada, pero las sospechas son inevitables.